Se descubre una mentira en el capítulo de 'Hermanos' de este lunes 9 de septiembre

Antena 3 emite este lunes 9 de septiembre, a las 23h, un nuevo capítulo de 'Hermanos', después de una nueva entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 40 países, es una de las ficciones turcas en emisión desde 2021 de mayor éxito. 'Hermanos' también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Akif no paró de hacer todo tipo de planes y llevó a Nebahat a divertirse juntos, ya que pensó que iba a morir pronto. Sarp pretendió que Ogulcan y Ömer se peleasen en el colegio e hizo cualquier cosa para que discutiesen y acabaron con su buena relación.

Nebahat temió que Akif fuese detrás de Sureya si descubría que no estaba enfermo. Akif fue a casa de Ömer y le empezó a contar que el día que su padre murió ambos discutieron, se pelearon, pero durante el forcejeo no recordaba lo que pasó. Akif, entre lágrimas, acabó afirmando que fue él quién mató a su padre.

| Atresmedia

Con más de 1,1 millones de seguidores y un 13,2%, 'Hermanos' se hace con el título de la serie internacional más vista de la televisión durante esta temporada. La ficción turca ha sido líder en su emisión en la noche de lunes y martes

¿Qué pasará en el capítulo de 'Hermanos' del lunes?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Hermanos', Akif no es capaz de confesar a Ömer que él mató a su padre, así que decide escribirlo en una carta y dárselo a Tolga. Akif le pide que entregue la carta a Ömer cuando haya muerto. Oğulcan se lleva la cazadora de Tolga a su casa con la carta dentro, que cae al suelo de su salón.

Sureya dice a Akif que no se está muriendo, que los resultados se traspapelaron, pero que Nebahat ha decidido no contarlo. Akif quiere que Tolga destruya la carta tras descubrir que no está enfermo. Tolga no la encuentra, pero se inventa que ya se ha deshecho de ella.

Gokhan no para de gastarse el dinero de su hijo en caprichos. Oğulcan y Sarp cambian los nombres de un examen para fastidiar a Ömer y que suspenda. Ömer y Yasmin encuentran trabajo juntos en una tienda de ropa.