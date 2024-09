Hacen elegir a Óscar Puente entre Broncano y Pablo Motos y no duda en su respuesta

Óscar Puente, Ministro de Transportes y Movilidad, ha sido protagonista en el regreso de '59 Segundos' al prime time de La 1, con Gemma Nierga. Durante su intervención, el político abordó temas de gran relevancia, como las recientes incidencias en los cercanías del ferrocarril en España. Una entrevista en la que estuvo acompañado de tertulianos como Pablo Iglesias y Celia Villalobos, entre muchos otros.

Sin embargo, el momento más distendido de la entrevista llegó cuando Gemma Nierga planteó una serie de preguntas rápidas, con las que los espectadores pudieron conocer su lado más personal. Entre las preguntas que destacó estuvo la que enfrentaba a dos figuras televisivas muy populares: Pablo Motos y David Broncano. Y es que la guerra entre 'El Hormiguero' de Antena 3 y 'La Revuelta' de La 1 está siendo la más comentada a nivel televisivo.

De este modo, la respuesta de Óscar Puente a esta pregunta no tardó en llegar. Entre risas, y acompañado del buen humor del público presente, el ministro comentó: "Está respondida, yo creo", haciendo alusión a su inclinación, pero sin llegar a ser del todo explícito.

| RTVE

No obstante, Gemma Nierga insistió, pidiéndole mayor claridad: "No, por mí no está respondida". Finalmente, sin titubeos, Óscar Puente se decantó por uno de los dos, provocando un aplauso entre los asistentes: "Broncano", sentenció.

El resto de respuestas de Óscar Puente al cuestionario:

¿La tortilla con o sin cebolla? Con cebolla

¿Con un vinito o con una cerveza? Depende del momento

¿Felipe González o Zapatero? Zapatero

¿Aznar o Rajoy? Rajoy, si hay que elegir

¿Potra salvaje o Karol G? Karol G

¿Serrat o Sabina? Eso es como elegir entre papá o mamá, Serrat

¿Duerme con o sin pijama? Con pijama

¿Buenafuente o Berto? Eso muy complicado, digamos que por escalafón Buenafuente

Recordamos que 'La Revuelta' ha cerrado la semana con un 15,6% de share y 2.016.000 telespectadores, su mínimo hasta la fecha. El programa de David Broncano, que congregó 4.700.000 espectadores únicos, es la segunda emisión más vista del día en televisión. Sin embargo, no ha impulsado al regreso de '59 segundos', que ha pinchado con un flojo 6,6% y tan solo 499.000, subiendo al 7,4% en el target de mayores de 65.