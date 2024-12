Grison ('La Revuelta') revela ahora su vínculo del pasado con El Gran Wyoming

'La Revuelta' está viviendo uno de sus mejores momentos, consolidándose como una de las grandes apuestas televisivas de TVE. Con las Campanadas a la vuelta de la esquina, que contarán con David Broncano y Lalachus como anfitriones, el resto del equipo también disfruta del éxito del programa. Entre ellos, Grison, que recientemente compartió en "A las bravas" de la Cadena SER, cómo este proyecto ha transformado su vida.

"Están funcionando muy bien mis shows... Lo he notado del año pasado a este, desde octubre o una cosa así", confesó Grison, reconociendo el impacto positivo que ha tenido el salto de 'La Revuelta' a TVE. En esta franja, el programa compite cada noche con pesos pesados como 'El Hormiguero' o 'El Intermedio'.

Precisamente, en relación con 'El Intermedio', Grison desveló un inesperado vínculo con su presentador, El Gran Wyoming. "Él no se acordará, pero me venía a ver cuando tenía una big band. Éramos nueve o diez que hacíamos funky policíaco, como de persecuciones a lo Starsky y Hutch. A él le moló y nos vino a ver a dos o tres bolos", reveló Grison.

| RTVE

Sin embargo, no todas las anécdotas de Grison están exentas de polémica. En tono irónico, el colaborador no dudó en abordar los comentarios sobre su fichaje por TVE: "Claro, Pedro Sánchez elige todos mis bolos a dedo. Yo ahora solo hago bolos por los ayuntamientos socialistas, tengo que meter por contrato cuatro o cinco chistes del PP, otro de Vox y hablar en lenguaje inclusivo".

También se refirió al revuelo generado en torno a Lalachus, que ha sido blanco de ataques tras confirmarse su participación en las Campanadas. "Cuando estás arriba lo que le gusta a la gente es que te pegues el hostión", comentó Grison sobre las críticas dirigidas a su compañera.

Grison también recordó un momento tenso vivido con David Bisbal durante una visita del cantante al programa. "Me dijo ‘¿Te puedes callar, por favor?’ Creo que no le gusta no controlar la situación", señaló sobre lo ocurrido, aunque aclaró que no le guarda rencor: "Yo no se lo tengo en cuenta, todo guay con él. Es muy buen tío".

A pesar del incidente, afirmó que esperan con los brazos abiertos una nueva visita de David Bisbal: "Pero yo para adelante con él. A mí me encanta. Es muy buen tío".