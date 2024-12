El gran secreto de un soltero en 'First Dates' que ni siquiera sus padres conocen

Acudir a 'First Dates' es la oportunidad perfecta para romper con todo lo establecido en tu vida diaria, saliendo de tu zona de confort. Daniel se presentó al programa de citas más famoso de la televisión con un claro propósito. El soltero diría quién es, revelando su gran secreto.

Pero, él no fue el primero en llegar al restaurante de Carlos Sobera, su cita se le adelantó.Charles aterrizó en 'First Dates' dispuesto a encontrar al hombre de su vida. El soltero es influencer, dependiente y procede del Líbano, aunque, en la actualidad, reside en Madrid.

Así pues, el libanés confesó que tuvo que marcharse de su país porque son más "cerrados" en cuanto a parejas homosexuales se refiere. Una de las grandes pasiones de Charles es la moda. "Siempre me fijo en cómo viste la persona, pero también me gusta que no siga tanto las tendencias, que vaya normal", confesaba a las cámaras de 'First Dates'.

La cita de Charles era Daniel, un venezolano que se presentó dispuesto a encontrar pareja. Al verse los dos, se quedaron encantados el uno con el otro en 'First Dates'. Sin embargo, la única pega que sacó Daniel es que su cita era "pequeñito".

| Mediaset

Aun así, la cita comenzó bastante bien, con una muy buena primera impresión de ambos. A medida que se iban conociendo, Daniel reconocía en el confesionario de 'First Dates' que incluso ya sentía una ligera "atracción sexual" hacia Charles. Pero, la velada se comenzó a poner seria, cuando el soltero venezolano hizo una confesión.

"Para que sepas, a mis padres jamás les he dicho que soy gay", confesaba Daniel, abriéndose por completo en 'First Dates'. Los dos solteros compartían la dificultad de ser homosexual en un país donde no está del todo aceptada. De esta forma, para intentar volver al tono divertido de la cena, el venezolano trató de calentar la velada.

Para ello, le preguntó a su cita si estaba circuncidado, consiguiendo un sí como respuesta. "Ahora me gusta completo", le contaba a las cámaras de 'First Dates'. Pero, la velada en el restaurante estaba llegando a su fin y eso significaba que tenían que tomar una decisión.

Daniel se quedó prendado de los encantos del soltero libanés. Sin embargo, no fue correspondido, ya que a Charles no le gustó nada su cita."No me atrae el chico, aparte de la edad, que me gusta la gente más mayor, no veo una conexión", exponía en 'First Dates'.