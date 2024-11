La gran decepción de un soltero que marca un antes y un después en 'First Dates'

El restaurante más romántico de la televisión trae alegrías, pero también grandes decepciones. Eso mismo le ocurrió al quiosquero Juanma,después de que su cita le hiciera un comentario que no pasó nada desapercibido. El quiosquero se plantó en 'First Dates' con una bolsa con chuches de su quiosco.

Juanma se presentó a 'First Dates' condenando la gordofobia. "No hace falta que me dias que estoy gordo porque tengo un espejo muy lindo en mi casa y me veo todas las mañanas", soltaba indignado el soltero. A su vez, aprovechó para contarle a Carlos Sobera que las chuches era un regalo para su cita.

El quiosquero se definió como "muy tóxico y obsesivo", reconociendo que nunca ha tenido pareja porque cree que los espanta. Además de las chuches, Juanma también trajo una estampa de la Virgen del Carmen, para dejarle claro a su cita que es muy religioso. "La 'Carmela' es una virgen muy importante para mí, es un día muy especial", confesaba el soltero.

Por el otro lado llegó Fabián, definiéndose como el mayor fan de Lola Índigo. El soltero coincidía con el quiosquero, admitiendo en 'First Dates' que, al igual que su cita, tampoco había tenido pareja. De hecho, comunicó que se presenta para "sentar la cabeza y buscar a alguien que realmente le complemente".

| Mediaset

Carlos Sobera no dudó en ofrecerle las chuches que había traído Juanma, además de enseñarle la estampa de la Virgen del Carmen. "Voy a misa con mi familia y me gusta mucho la Semana Santa", añadía Fabián, reconociendo ser bastante "católico".

Al verse los dos solteros no se gustaron nada, es más, se produjo un momento tan incómodo que ni las chuches ayudaron. Al contrario, el regalo del quiosquero provocó un gran enfrentamiento entre los dos solteros. "Están derretidas", pronunciaba Fabián, ante la atenta mirada de Juanma, que no podía creerse que rechazara su dulce regalo.

"Las pondré en la nevera y se las daré a mis sobrinos", soltaba Fabián, consiguiendo que Juanma tuviera cada vez más malestar. Las chuches quizá fueron una señal de lo mal que iba a ir la cita, que estuvo repleta de momentos incómodos.

La cita de Juanma y Fabián en 'First Dates' ya estaba llegando a su fin, obligando a los dos solteros a tomar una decisión. Los dos rechazaron volver a verse, tras no haber sentido nada el uno por el otro. "Suerte hijo, ya digo yo que alguien como yo no lo vas a encontrar", le dedicaba Fabián a Juanma mientras abandonaban el restaurante.