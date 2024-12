'Got Talent' da un giro de 180º a su mecánica con un cambio histórico por Risto Mejide

La décima edición de 'Got Talent' ha llegado a su recta final con una decisión sin precedentes que ha tenido como protagonista a Risto Mejide. Durante la última semifinal, emitida este sábado 14 de diciembre, el polémico jurado sorprendió con un gesto inédito en la historia del formato: la rectificación de su pase de oro.

Este giro comenzó a gestarse semanas atrás, cuando Risto Mejide reconoció haber cometido un error durante la fase de audiciones. En ese momento, el publicista otorgó su pase de oro a Kimberly, una joven cuyo talento consistía en interpretar canciones de Taylor Swift mediante eructos. La elección causó revuelo en 'Got Talent', pues tanto Florentino Fernández, Paula Echevarría como Tamara Falcó votaron en contra.

A medida que avanzó el programa, Risto Mejide recapacitó sobre su decisión, admitiendo que sus motivos habían sido erróneos. "Mi pase de oro lo hice con una intención mala, para incomodar", declaró durante la primera semifinal, reconociendo que fue para fastidiar a Tamara Falcó. Ante esta reflexión, Risto Mejide pidió a la organización del programa que le permitiera modificar su elección: "Esa no debe ser mi función, así que yo pongo a disposición del programa mi pase de oro y me gustaría dárselo a alguien que realmente lo merezca".

| Mediaset

La dirección de 'Got Talent' aceptó esta inédita solicitud, permitiendo a Risto Mejide enmendar lo que consideraba un error. De este modo, el pase de oro fue reasignado al grupo de baile Chibi Unity, una formación de danza urbana proveniente de Japón: "Tienen talento y son diferentes. Es un número que está al nivel del décimo aniversario. Me dejaron alucinados, hasta el punto de decirles que me daba igual de dónde viniesen o cómo se llamasen", justificó Risto Mejide su nueva elección.

Los Chibi Unity demostraron estar a la altura del momento. Su coreografía en la semifinal fue ovacionada por el público y el jurado, asegurando su pase a la gran final. Durante la gala, Risto Mejide expresó su gratitud hacia el equipo del programa por permitirle realizar este cambio excepcional: "Son la leche".

"Agradezco especialmente a la dirección de este programa que me haya permitido hacer algo que no se ha hecho en otros 'Got Talent' del mundo. Sé que es una excepción. Espero y deseo que esta excepción haya valido la pena para todo el público", dijo Risto Mejide en la semifinal de 'Got Talent'.