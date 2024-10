'Got Talent' alucina a sus espectadores con el regreso de un presentador de los 2000

El programa estrella de talentos de Telecinco se ha convertido en el nuevo trampolín de grandes olvidados de la televisión. Hace unas semanas, fue noticia Pol Badía, tras llevar su gran esfuerzo y dedicación como boxeador al Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Esta vez, un reconocido presentador de los 2000 ha reaparecido en televisión tras concursar en 'Got Talent'.

La décima temporada del concurso de talentos volvía este otoño con más de una novedad. La más notable fue la sustitución de la legendaria Edurne por la pizpireta Tamara Falcó. La hija de Isabel Presyler reconoció en una entrevista a TVeo cómo fue la reacción de Pablo Motos cuando se lo contó.

El presentador que volvía a la televisión de la mano de 'Got Talent' es David Rodríguez. Pero, no se presentó con su verdadero nombre, sino bajo el seudónimo del Mago Murphy. El comunicador reaparecía para sorprender al público con un número de magia.

| Mediaset

"Este es mi regreso a la televisión, pero de una manera distinta, me enfrento de nuevo al público", confesaba David Rodríguez. El presentador se sinceró contando que no era su primera vez en televisión, pero se calló su faceta como comunicador. Sin embargo, ahí está la hemeroteca, para recordar su pasado como presentador.

Los 2000 fueron decisivos para David Rodríguez, puesto que el, ahora mago, se enfrentó a varios programas delante de la cámara. Presentó 'Zona 7' en Disney Channel, 'Megatrix' en Antena 3 y 'Shalakabula' en Telemadrid y Canal Sur, entre otros. Aun así, el presentador comentó cómo fue esa etapa en televisión.

"Trabajé en televisión durante diez años y por cosas de la vida no he vuelto a este medio", comunicaba el mago. Ahora bien, en su vuelta a la televisión no le fue nada mal. El Mago Murphy presentó un espectáculo de magia mezclado con humor, para el que necesitó la ayuda de Risto Mejide.

"El juez más temido de 'Got Talent' le dedicó unas importantes palabras. "Yo empatizo mucho con tu caso y eso me hace empatizar con tu número. La tele es una industria muy desagradecida en algunos casos y lo que quiero es quedarme con tu valor de volver a un medio en el que estuviste 10 años y al que has regresado hoy aquí", comentaba Risto Mejide.

Aun así, no le convenció al juez y se terminó llevando su "no". "Lo malo del mentalismo es que si no está muy bien ejecutado se cae por su propio peso", añadía Risto Mejide. De todas formas, el mago no se fue tan mal parado, ya que consiguió el "sí" de los otros tres miembros del jurado.