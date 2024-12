Gema López frena en seco 'Espejo Público' por las insinuaciones de un colaborador

La publicación de imágenes que vinculan a Iker Casillas y María José Suárez en la portada ha generado un acalorado debate en 'Espejo Público'. Durante la sección 'Más Espejo', el análisis de estas fotografías derivó en un enfrentamiento entre Gema López y el paparazzi Raúl García. Estos expusieron sus opiniones sobre las motivaciones detrás de las instantáneas.

Gema López comenzó cuestionando el mensaje detrás de las declaraciones de María José Suárez sobre su relación con Casillas. "Lo que suena raro es decir 'nos estamos conociendo'. A ver, se conocieron hace veintitantos años, eran del mismo grupo de amigos", comentó, sugiriendo que un mensaje más sencillo sería más creíble. "A ella, como mujer, le vienen bien, si de verdad pasó un rato divertido, porque tras la faena de Escassi es una manera de demostrar que es una mujer joven que sigue saliendo y disfrutando", añadió.

El tono del debate de 'Espejo Público' cambió cuando Raúl García defendió que el interés mediático radica más en Iker Casillas que en Suárez. "Yo si hago una pillada a Iker Casillas, ya sea con una famosa o con un anónimo, me lo pagan tres o cuatro veces más que si hago a María José, te lo garantizo. En él hay interés porque es 'el soltero de oro'", aseguró el fotógrafo en 'Espejo Público'.

| Atresmedia

Ante esta afirmación, Susanna Griso preguntó si Suárez ganaba algo con estas imágenes. Gema López no dudó en responder: "No, nada, simplemente resarcir su ego femenino, porque está soltera y no le importa que le pillen con hombres". Sin embargo, Raúl García sugirió una teoría diferente, insinuando que las imágenes podrían haber sido filtradas por la propia modelo: "Te digo una cosa, Susanna, yo llevo toda la mañana llamando a mis compañeros, uno a uno, y por ahora nadie sabe quién ha hecho esas imágenes. Lo dejo ahí".

Fue entonces cuando Gema López lo confrontó sin rodeos:"Si estamos diciendo que a él la prensa no le gusta y que hay una interesada, estás diciendo que la interesada es María José. ¡Mójate!". Raúl García, aunque molesto, evitó confirmar su hipótesis: "No, no me mojo todavía porque no lo tengo cerrado".

Gema López cerró el tenso intercambio con una advertencia: "Pues entonces, cállate", desatando risas en el plató. Sin embargo, Raúl García insistió en su punto, afirmando que las imágenes benefician a Suárez al mantenerla en el foco mediático.