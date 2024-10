Gema López cabrea por lo que llega a decir de Alejandra Rubio en 'Espejo Público'

La hija de Terelu Campos se ha convertido en una de las celebridades más buscadas del momento. Su último enganchón con la prensa ha protagonizado la crónica social de 'Espejo Público', originando una sonada discusión entre Gema López y otra colaboradora.

Gema López, como presentadora de 'Más Espejo', se dispuso a avanzar los contenidos de la crónica social, deteniéndose en Alejandra Rubio. La colaboradora de 'Vamos a ver' acudió a un acto, en el que ninguneó a los compañeros de prensa, negándose a responder a sus preguntas.

"Los compañeros le preguntaban por lo que es noticia, o sea, su embarazo o su relación con Mar Flores. Ella no estaba muy dispuesta a contestar", adelantaba Gema, dando paso a un video en el que se veía cómo ignoraba a los periodistas.

| Atresmedia

Alejandra Rubio se limitó a ser cortante con la prensa soltando frases como "eso lo llevo en privado", "no voy a contestar a eso", "a mí dejadme ya de rollos", o "me hacéis preguntas que no sé ni qué decir". La actitud de la hija de Terelu Campos acabó enfrentando a Gema López con Pilar Vidal, provocando una fuerte discusión.

"Lo llevo en privado, pero acudo a un photocall, cobro por el photocall, no contesto a lo que pregunta la prensa... ¿Para qué va entonces Alejandra Rubio?", insistía la presentadora de 'Más Espejo'. Enseguida obtuvo respuesta a su pregunta de la mano de Pilar Vidal.

"Yo creo que ella sí que contestó, lo que pasa es que tiene mucho carácter y hay determinadas informaciones o preguntas que no le apetecen. No es la única famosa que hace eso en un photocall", defendía la tertuliana.

Gema siguió con su postura dejándole claro lo mal que había actuado Alejandra. "Normalmente cuando ocurre esto, a esa famosa la criticamos. Sobre todo porque cobra por responder a estas preguntas, si no la marca no la llamaría", aseveraba tajantemente.

"Sabes que en este caso voy a defender a Alejandra, pero creo que también muchas veces es un arte el saber preguntar en un photocall", continuaba Pilar, mientras que Gema zanjaba el tema soltándole un "Ay, que ahora la culpa es del que pregunta... ¡Ay madre, cómo se nos nota el plumerito!".