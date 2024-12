El futuro de Andrea Fiorillo en 'La Moderna' en peligro tras lo último que ocurre

Sale a la luz que Pietro, el personaje de Andrea Fiorillo, está secuestrado. Este miércoles 4 de diciembre, a las 16:30h, los fans podrán seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Moderna' en La 1. Esta tercera temporada, además, está protagonizada por Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Paula y Rodrigo no tuvieron otra opción que enfrentarse a la esperada verdad: son hermanos y no podían mantener una relación amorosa. Pepita aprovechó este incómodo momento para contarle a Emiliano Pedraza que Rodrigo era su hijo. Por otro lado, Emiliano no perdió las esperanzas en su negocio y recibió un telegrama desde Estados Unidos interesado en la fibra sintética.

Don Fermín preguntó a Emiliano por el informe sobre Lázara. Al mismo tiempo, César no se fiaba del hijo de Maruja, y ambos consideraban que huir es una opción. Y Laurita siguió acosada por parte de los periodistas. Para terminar, Pietro, el personaje de Andrea Fiorillo, decidió llevar a cabo una drástica decisión poniendo en peligro su salud.

| RTVE

En audiencias durante el mes de noviembre, las series diarias 'La Promesa' y 'La Moderna' siguieron al alza. De este modo, 'La Moderna' con un 9% de share y 758.000 espectadores logra su segundo mejor promedio mensual histórico en cuota. Además, La 1 ha firmado recientemente la renovación de la serie, que contará con 45 capítulos más de los previstos.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'La Moderna'?

En el nuevo capítulo de 'La Moderna', Emiliano será incapaz de contarle a Maruja que Rodrigo es su hijo. Lo mismo ocurrirá con Iván, quien no podrá revelar a su padre el romance de Maruja con su enemigo, César Morel. El hijo de los Pedraza aprovechará la situación para pedirle un favor a su madre: desea reunirse con el dueño del Madrid Cabaret.

Además, Emiliano le entregará a su amigo el informe sobre la vida de doña Lázara, ocultando todo tipo de pruebas incriminatorias. Mientras tanto, en el salón de té, Esperanza escuchará una conversación entre Antonia y Teresa: Pietro, el personaje de Andrea Fiorillo, está secuestrado.