Frank Blanco se ve obligado a paralizar 'TardeAR' por lo que se lleva a ver en plató

Este viernes, 'TardeAR', presentado por Frank Blanco, comenzó con una gran expectación. Junto a sus colaboradores de la tertulia VIP y el periodista Juan Luis Galiacho, se iba a revelar el nombre de la primera mujer con la que la reina Sofía sorprendió a Juan Carlos I en una situación comprometida. Las infidelidades del rey emérito, en medio del revuelo causado por los audios y fotografías de Bárbara Rey, volvió a ser el foco de atención en el espacio.

Durante 'TardeAR', Juan Luis Galiacho fue desgranando pistas sobre quién había sido la primera amante de Juan Carlos I. Se destacó que esta mujer era una folclórica, que había trabajado en cine, que Julio Iglesias había versionado su "Me va, me va". E incluso que había actuado para el presidente John F. Kennedy. No fue hasta la sección 'salseAR', cuando finalmente se desveló el misterio.

El programa mostró una imagen de Sonia Priego, conocida como La Húngara, una de las cantantes más reconocidas del flamenco actual. La sorpresa fue inmediata, y los colaboradores no pudieron evitar reírse al descubrir el error. "¿En serio?", exclamó Frank Blanco, desconcertado por lo que estaba ocurriendo en 'TardeAR'.

| Mediaset

"Habéis puesto a Sonia, La Húngara", comentó Marisa Martín-Blázquez, mientras Leticia Requejo enviaba un beso a la cantante. Frank Blanco, visiblemente confundido, pidió que se mostraran las imágenes correctas de la primera amante del rey. "Ha habido un error terrible", confesó el presentador. "Es que no es húngara, es polaca", gritó Miguel Ángel Nicolás, añadiendo más confusión a la situación.

Ante el desliz, Frank Blanco trató de restarle dramatismo, diciendo: "El decir que son 'las cosas del directo' arregla las cosas siempre". A continuación, invitó a Juan Luis Galiacho a unirse a él en el sofá para aclarar la situación. "Vamos a aclarar esto. Necesito que esto se entienda en casa que puede parecer un vacile y no lo es. A ver, la artista que reúne todos los requisitos y coincide con todas las pistas es La Polaca. Saquemos a La Húngara de la ecuación, pedimos disculpas", explicó el presentador de 'TardeAR'.

Fue entonces cuando Juan Luis Galiacho ofreció más detalles sobre la verdadera identidad de la mujer. "Le llamaban la Polaca, pero se llamaba Josefa, nacida en Lavapiés en 1949 y fallecida en 2010 de un cáncer. Era la gran rumbera de aquella época y empezó a bailar en la compañía de José Greco, donde hacían una danza llamada danza polaca, y a partir de entonces la llamaban la polaca", reveló el colaborador.