Flipy o Jandro: antiguos colaboradores de 'El Hormiguero' rompen su silencio

La reciente emisión de 'La Revuelta' dejó atónitos a los espectadores cuando David Broncano se pronunció públicamente sobre una situación que lleva años viviendo. El presentador paralizó el programa para explicar por qué Jorge Martín, piloto de MotoGP y campeón mundial, no pudo asistir finalmente a la grabación, señalando directamente a 'El Hormiguero' como responsable.

"Media hora antes de empezar el programa nos han dicho que en 'El Hormiguero' se han enterado de que venía hoy aquí. Y como en teoría la semana que viene iba a ir allí con ellos y no quieren que venga nadie aquí antes que allí, han movido sus hilos...", denunció Broncano.

"No voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho y tal, ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas. Entonces Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista hoy aquí porque... No entro en detalles", desvelaba David Broncano, añadiendo que es una práctica que llevan sufriendo durante años.

De este modo, el presentador y su equipo decidieron suspender la emisión habitual de 'La Revuelta' como señal de protesta. En su lugar, retransmitieron imágenes de animales, un gesto inusual que generó una ola de reacciones en redes sociales. Sin embargo, no solo atrajo la atención del público, sino también los comentarios de antiguos colaboradores de 'El Hormiguero'.

Jandro, mago y humorista que trabajó durante años en 'El Hormiguero', fue uno de los primeros en reaccionar. Desde su cuenta de X (anteriormente Twitter), escribió: "Viendo animales en prime time". La frase, aparentemente sencilla, fue interpretada por muchos como un irónico dardo hacia 'El Hormiguero' y la polémica desatada.

Raquel Martos, exguionista y colaboradora de Pablo Motos, también expresó su apoyo al equipo de David Broncano. Aunque no pudo presenciar el programa en pleno directo, escribió: "Hoy estaba en un evento y me he perdido 'La Revuelta', por lo que os leo han hecho un programón".

Por su parte, Flipy, que fue director y colaborador en los inicios de 'El Hormiguero', se sumó al debate con un mensaje cargado de humor. "Qué maravilla cerrar con los animales me parece una joya de la comedia lo que habéis hecho esta noche. Mis respetos 'La Revuelta', la próxima vez os dejo material de Campamento Flipy", escribía.

Finalmente, también se pronunció Dani Rovira, que contó en 'El Hormiguero' con una sección para adoptar perros. "Noooo, ¿en serio? Si vais a hacer sección de animales, avisadme, cabrones!", escribía el actor, apoyando también a 'La Revuelta'.