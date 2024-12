'Fiesta' desvela una grabación de Isabel Pantoja que da un giro de 180º a la historia

La relación entre Isabel Pantoja e Isa Pantoja ha vuelto a acaparar titulares tras la emisión de un audio exclusivo en 'Fiesta'. La grabación, presentada por Aneth, ex amiga íntima de Isa Pantoja, ha mostrado una cara diferente de la artista. Y es que Isabel Pantoja expone su versión sobre el complicado vínculo con su hija.

Hace unas semanas, Isa Pantoja compartía en 'De Viernes' un desgarrador relato sobre los momentos más traumáticos vividos en Cantora, con lágrimas y palabras entrecortadas. Sus declaraciones conmovieron a muchos, generando una ola de críticas hacia Isabel Pantoja. Sin embargo, este nuevo audio desvelado en 'Fiesta' parece ofrecer una perspectiva distinta y arrojar luz sobre el origen de la ruptura familiar.

En la grabación, enviada por Isabel Pantoja a Aneth en 2018, manifiesta su frustración y agotamiento emocional con su hija, asegurando que la relación se ha enfriado de forma irreversible. "La fría es ella, muy fría. Ella no es cariñosa conmigo y a mí ya no me sale, esa es la realidad. Yo no estoy de segundo plato de nadie, para nadie", dice la tonadillera en la grabación mostrada en 'Fiesta'.

| Mediaset

"Yo soy su madre por encima de todo y tengo que ser igual de fría que es ella conmigo. No le importa nada, estoy cansada de ser su títere. No quiero tener nada con ella, no me merece la pena", expresa Isabel Pantoja con firmeza en el audio.

Los colaboradores de 'Fiesta' han analizado estas palabras, señalando que el comentario sobre "ser el segundo plato" podría referirse a la estrecha relación de Isa Pantoja con Dulce. Además, consideran que este audio confirma el profundo distanciamiento entre madre e hija, una fractura que parece insalvable.

La tensión en la familia Pantoja ha alcanzado tal nivel que, según fuentes cercanas, Isabel estaría planteándose modificar su testamento para excluir a sus hijos. De este modo, nombraría a su hermano Agustín como heredero universal. Este giro radical refleja la gravedad de la situación y deja claro que, por ahora, la reconciliación parece una meta lejana.