La faceta más desconocida de Pablo Motos que no puede ocultar con su última entrevista

La visita de Gloria Gaynor a 'El Hormiguero' ha trascendido mucho más allá de su entrevista. La invitada consiguió desviar los focos de la guerra entre Pablo Motos y David Broncano para centrarlos en la sorprendente confesión del presentador.

La cantante acudía al programa de las hormigas para promocionar su próximo concierto en Madrid. Para 'El Hormiguero' contar con una grandísima estrella internacional como es Gloria Gaynor es un auténtico triunfo, dejando a un lado las audiencias. Su presentador no ha podido esconder su inesperada reacción a la visita de la artista.

Juan del Val fue el encargado de desvelar aquello que las cámaras no pudieron capturar,haciéndolo público en la tertulia de actualidad. Nuria Roca fue la primera en abrir la tertulia con el tema de la noche. "He estado al ladito de Gloria Gaynor, me parece una cosa...", declaraba la presentadora de 'La Roca'.

| El Hormiguero

El presentador de 'El Hormiguero' les echó en cara que "es que venís en las noches más especiales, con los invitados que son una locura". Además, aprovechó para insistir en la fortaleza de la artista. "Ha pasado por todo, le ha dado la vuelta a la vida, con 81 años no para", aseguraba Pablo Motos.

Acto seguido, Juan del Val soltó lo que nadie se esperaba del presentador. "Sé que estabas emocionado antes. La has saludado antes de la entrevista y cuando has llegado al camerino estabas a punto de llorar, dilo claro", reveló el tertuliano.

La respuesta de Pablo Motos no se hizo esperar: "Sí, lo cuento. Llego al camerino y conozco a Gloria Gaynor, que para mí es una superestrella que marcó mi adolescencia. Le pedimos que cante conmigo para las redes sociales el 'I will survive'. De repente, veo que lo está cantando y digo 'tío, que estoy al lado de Gloria Gaynor'. Lo estaba cantando y yo me sentía como un muñeco allí al lado suyo", reconocía el presentador.

La emoción invadía su rostro. "El mundo está lleno de gente maravillosa y cuando tienes la oportunidad de conocerla de cerca es fantástico", expresaba Pablo Motos, sincerándose tanto con la audiencia como con sus compañeros de tertulia.