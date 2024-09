El exnovio de Adara Molinero desvela por primera vez los motivos de su ruptura

Álex Ghita ha reaparecido en televisión a través de 'Socialité Club', donde ha hablado por primera vez de los motivos que llevaron a la ruptura con Adara Molinero. Durante su intervención, el entrenador personal se sinceró sobre la relación que mantuvo con la ganadora de 'Gran Hermano VIP'. De hecho, ha confirmado que las diferencias de carácter fueron determinantes para la separación.

Según explicó Álex Ghita, la razón principal del fin de su romance con Adara Molinero fue la falta de compatibilidad: "Somos incompatibles en el carácter". Pese a todo, se mostró tranquilo y satisfecho con su comportamiento durante su tiempo juntos. "Yo tengo la conciencia tranquila de cómo he respetado a Adara en la relación y cómo la sigo respetando ahora", explicó.

El tema de los celos también ha sido recurrente en la ruptura. Cuando se le preguntó si Adara se sentía incómoda por los mensajes que él intercambiaba con otras personas, como Miguel Frigenti o Carla Barber, Álex Ghita prefirió no entrar en detalles. "Prefiero que sea ella la que responda a esa pregunta", contestó el joven, evadiendo así una de las cuestiones más controvertidas.

| @adara_molinero, Instagram

En cuanto a su relación con Jonan Wiergo, que también fue objeto de rumores, Álex Ghita aclaró que solo coincidieron en una cena en la que también estuvo presente Adara. "Nos empezamos a seguir en redes y como Jonan es un cachondo, yo le reía las gracias", dijo, desmintiendo que hubiera algo más allá de una simple amistad.

Por otro lado, Álex Ghita aprovechó para responder a las insinuaciones de Miguel Frigenti, quien reveló detalles sobre los mensajes que Ghita le enviaba. En este sentido, el entrenador fue claro: "Él sabe que yo pongo muchos emojis, que llamo a todo el mundo 'tigrecito' y que lo que quería establecer era una relación puramente profesional". Además, negó rotundamente cualquier insinuación sobre su orientación sexual, afirmando: "Puedo ser metrosexual porque me depilo, me cuido, me alimento sano...".

Pese a que no quiso entrar en detalles sobre si esta ruptura será definitiva, Álex Ghita dejó entrever que, por ahora, es mejor que cada uno siga su propio camino. "Es mejor que seamos felices por separado que tristes juntos", concluyó, marcando un punto final a la relación pública con Adara Molinero.