EXCLUSIVA: Raúl Gómez vuelve a Cuatro con 'Súper Gómez, el hombre marathon'

Cuatro sigue poniendo en marcha nuevos formatos de entretenimiento para el presente curso televisivo. Con las primeras bazas estrenadas con éxito en prime time, como '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' (8%) o 'Volando Voy' (7,4%), el canal sigue ampliando su catálogo de entretenimiento. Uno de los títulos que se sumará a lo largo de la temporada será 'Súper Gómez, el hombre marathon', con el regreso de Raúl Gómez a Cuatro.

Según hemos conocido en exclusiva en TVeo, Mediaset prepara 'Súper Gómez, el hombre marathon' para el prime time de Cuatro. La productora que está detrás del formato, presentado por Rául Gómez, será Zanskar Producciones, la responsable de 'Planeta Calleja' o 'Volando Voy'.

En 'Súper Gómez, el hombre marathon', a través de la figura de Raúl Gómez y de sus vivencias, los espectadores verán numerosas historias conmovedoras y curiosas mientras se conocen diferentes lugares y eventos deportivos. Se trata de un travel show de aventuras que tiene como vehículo correr para contar grandes momentos de superación profesional.

La competición es la razón para emprender un viaje low cost que mete a Rául Gómez en el transporte público y particular. Le obliga a hacerse amigo de la gente para vivir con ellos, lo máximo posible. El cómico, además, tratará de convencer a personajes famosos de que le acompañen en sus aventuras por todo el planeta.

| Movistar Plus+

Cabe destacar que Raúl Gómez ya estuvo al frente de un programa del estilo en Movistar Plus+, llamado 'Maraton Man', que contó con un total de cinco temporadas. En este espacio, el cómico viajó por todo el mundo, en lugares como Zimbabue, Rumanía, Grecia, Estados Unidos, India, Nepal, Costa Rica o Marruecos.

Por lo tanto, 'Súper Gómez, el hombre marathon' supone el regreso de Raúl Gómez a Cuatro un año después de la emisión de 'En Busca del Nirvana' en prime time. En el pasado también fue reportero de 'Channel n.º4' y 'Caiga quien caiga' y llegó a presentar 'Negocia como puedas' en 2013'.

Fue entonces cuando saltó a #0 de Movistar Plus+ con 'Strangers in the wild', 'Maraton Man', 'El Running Show' o 'Superhumanos'. Finalmente, en 2022 fichó por La 1 para presentar 'Te ha tocado' y 'Todos contra 1' y actualmente es concursantes de 'MasterChef Celebrity'.