El exalcalde de Ourense aparece por sorpresa en 'First Dates' con final inesperado

Encontrar el amor, siendo un personaje público, es una tarea bastante complicada. Tu trayectoria profesional, marcada por los focos o los escándalos puede llegar a condicionar en gran medida la cita. Eso le ocurrió a José Luis Mondelo, exalcalde de Ourense, durante su paso por 'First Dates'.

El político visitó el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de encontrar a su media naranja. "Me gustan las mujeres un montón, las guapas y las no tan guapas. Busco otros valores debido a mi edad", confesó a su entrada a 'First Dates', despertando muchas opiniones de Ourense.

El soltero es un hombre de 78 años, viudo y sin hijos que, al entrar a 'First Dates', resaltó el físico de Carlos Sobera. "¡Estás más delgado que de costumbre! En la tele pareces un poquito más ancho", comentó José Luis, dejando sin palabras al presentador. Su ideal de mujer debía caracterizarse por "la serenidad, el juicio y la amabilidad".

La cita del exalcalde de Ourense resultó ser una funcionaria jubilada que le encanta empaparse de la cultura. Isabel se presentó a 'First Dates' para encontrar un hombre del que pueda aprender muchas lecciones de la vida. Sin embargo, José Luis no fue de su agrado.

| Mediaset

Nada más verlo, lo sentenció. "Físicamente, no me ha llamado la atención, le veo un poco mayor", confesaba Isabel mostrando rechazo por su cita. Además, conforme avanzaba la cita, la tensión entre ambos comenzaba a crecer, ya que el político no la dejaba hablar durante su incómoda cita de 'First Dates'.

"Es una persona que se manifiesta tal y como es siempre, reconozco este tipo de personas, son muy egocéntricos. No estoy hablando de malas personas, son buenas personas, pero sobre todo se centran en su mundo", anunciaba la soltera.

Al terminar la cena, José Luis intentó besar a Isabel, pero la jugada no le salió nada bien.La soltera no solo le esquivó, sino que también le dejó claro, antes de hora, que no saldrían juntos de 'First Dates'.

El exalcalde de Ourense se quedó prendado de los encantos de su cita, algo que no ocurrió a la inversa. Isabel, al verse ninguneada e ignorada por José Luis, decidió cortar por lo sano. La funcionaria jubilada rechazó la propuesta del político, optando por irse sola de 'First Dates'.