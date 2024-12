'Estoy sudando': Cristina Pedroche habla de más sobre su vestido para las Campanadas

La Nochevieja está a la vuelta de la esquina, y con ella, la ya tradicional incógnita sobre el look que Cristina Pedroche lucirá para despedir el año en las Campanadas. A poco más de dos semanas del gran momento, la presentadora ha comenzado a revelar algunas pistas sobre el esperado vestuario. Un vestido que podrán ver los espectadores de Antena 3 y que promete no dejar indiferente a nadie.

Durante su participación en 'Zapeando' este viernes, Cristina Pedroche confesó que el diseño de este año ha pasado por algunos ajustes, aunque dejó claro que todo marcha según lo previsto. "Cuando todas estas personas se ponen a coser las cosas que hay que coser y unir, sobran cosas y faltan cosas", comentó, refiriéndose a las complicaciones habituales en la confección. Sin embargo, aseguró sentirse tranquila y respaldada por su equipo. "No hay crisis porque este año puedo decir, y garantizo, que tengo el mejor equipo que podría haber soñado", afirmó.

Entre bromas y risas con sus compañeros, Cristina Pedroche no dudó en soltar algunas pinceladas sobre el concepto del vestido. "Voy a llevar un vestido, que no es vestido, podría, perfectamente, ponérselo una super mega celebrity en unos Oscar o en una Gala MET", adelantó. Además, subrayó que el diseño tiene un marcado carácter internacional, pero es "por supuesto, made in Spain".

| Atresmedia

Ante la gran curiosidad de Quique Peinado sobre si el vestido cabrá en el reducido plató desde el que ella y Alberto Chicote darán las uvas, Pedroche se mostró enigmática. "Este año es el año más grande y es el año en el que más Pedroche hay", declaró, generando aún más expectación.

Además, Cristina Pedroche concluyó entre risas al darse cuenta de que quizá había revelado más de la cuenta. "Estoy sudando porque siento que Josie me va a decir que he dicho muchísimo", comentó, refiriéndose a su estilista.

Recordamos que, el pasado año, el minuto exacto de las uvas en Antena 3 reunió a 5,6 millones de espectadores y un 34,4% de cuota, siendo la opción más vista. Además, Cristina Pedroche y Alberto Chicote aumentaron su competitividad, lograban el liderazgo de la noche por tercer año consecutivo. Antena 3 superó en 21 puntos a su rival directo.