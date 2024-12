'Estoy deseando...': Mario Vaquerizo reaparece en 'El Hormiguero' con un claro mensaje

La noche en 'El Hormiguero' estuvo marcada por la visita de Alaska y Mario Vaquerizo, que lograron conquistar al público con sus confesiones. La artista acudió al programa para hablar de su nuevo proyecto, 'Alaska revelada', una serie documental que explora su vida personal y profesional. Por su parte, Mario Vaquerizo hizo una aparición sorpresa que no dejó a nadie indiferente.

De este modo, durante la entrevista, Alaska no evitó hablar sobre el accidente de Mario Vaquerizo, que se hizo viral tras ocurrir durante un concierto. El cantante aún se encuentra en proceso de recuperación, utilizando un collarín para estabilizar su columna. "Yo me alegro mucho de que todo este proceso del documental se haya hecho antes del accidente de Mario", confesó Alaska en 'El Hormiguero'.

"Yo dije 'lo voy a hacer ahora', aparte de que la propuesta me gusta, porque tengo salud, tengo dinero y tengo amor y yo sé que la vida te hace 'pum' y te lo cambia todo. Estas cosas hay que hacerlas cuando estás bien porque tienes que darlo todo", añadía la artista.

| Atresmedia

Alaska también reflexionó sobre cómo habría afectado el accidente al desarrollo del proyecto: "Si se nos hubiese cruzado el accidente de Mario antes de terminar las entrevistas, yo no hubiera estado a lo que tengo que estar. Dentro de lo malo, me alegro de que hubiese sido después". Sin embargo, no ocultó la preocupación: "Ojalá no hubiese sido nunca porque llevamos un par de meses bastante complicados todos, con atención y con cuidado".

Para sorpresa de Alaska, Pablo Motos invitó a Mario Vaquerizo a unirse a la conversación. Aunque menos gesticulante de lo habitual debido a sus lesiones, el cantante mantuvo su energía característica. En su intervención, no faltaron bromas y pullas, incluida una referencia al programa de David Broncano: "Viva 'El Hormiguero' y ninguna otra cosa más".

Las hormigas no tardaron en bromear sobre su recuperación: "Vemos que no te ha pasado nada, estás perfecto". Con su habitual desparpajo, Mario Vaquerizo respondió: "La procesión va por dentro, tengo el collarín, que me protege, y duermo con esto. Me protege mucho porque me muevo mucho, más que un maricón en una feria, pero estoy deseando quitármelo".

Cerrando con un mensaje optimista, Mario Vaquerizo aseguró: "Cualquier adversidad se supera, aquí estoy yo".