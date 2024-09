'Estás muerto': las amenazas de Malú en 'La Voz' en su lucha por el mejor concursante

A pesar de la amistad que presumen entre ellos, los coaches de 'La Voz' no pierden de vista que están en plena competición. En cada programa, cada uno saca sus mejores estrategias para reclutar a los talentos más prometedores. En la segunda semana de audiciones a ciegas, quedó claro que no faltan las traiciones ni las tácticas ingeniosas para asegurarse a los mejores concursantes.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche lo protagonizó Lucas, un brasileño que lleva una década viviendo en Barcelona. Aunque su familia se mudó a Holanda hace algunos años, él decidió quedarse en España para formarse como artista. Lucas subió al escenario de 'La Voz' para demostrar que todo su esfuerzo había valido la pena, interpretando "If I Ain’t Got You" de Alicia Keys y desatando la locura entre los cuatro coaches.

Desde los primeros acordes, todos los jueces se giraron para intentar hacerse con Lucas en sus equipos. Antonio Orozco también quiso apostar por su talento, pero su amigo Pablo López lo bloqueó antes de poder intervenir. A partir de ahí, la batalla por Lucas se intensificó, y los coaches desplegaron todos sus recursos persuasivos.

| Atresmedia

Malú fue especialmente decidida, prometiéndole que lo llevaría directamente a la final si se unía a su equipo. Pablo López, sin embargo, no tuvo la oportunidad de luchar por Lucas durante mucho tiempo, ya que fue víctima de un "superbloqueo" de Luis Fonsi. "He entrado a la guerra porque la voz de Lucas me encanta. He tenido que utilizar la estrategia", justificó su traición hacia el malagueño.

La competición no terminó ahí, ya que Malú cuenta con el poder de silenciar los micrófonos de sus compañeros, lo que aprovechó para dejar a Luis Fonsi sin voz mientras intentaba convencer a Lucas. La escena resultó cómica para todos, ya que Fonsi intentaba comunicarse únicamente con gestos, arrancando carcajadas entre los demás.

Pero Malú, siempre atenta, notó que Lucas no dejaba de mirar a Luis Fonsi, lo que le hizo temer que el brasileño optara por unirse a su equipo. En un movimiento estratégico, decidió "superbloquear" a Fonsi, cerrando cualquier opción de que el puertorriqueño se quedara con el concursante. "Solo me quedaba él por darle la vuelta. Así que he dicho 'Estás muerto'", bromeó la cantante, revelando su jugada final.

Finalmente, y después de tanta disputa, Lucas no tuvo más opción que unirse al equipo de Malú, cerrando una de las batallas más intensas de esta edición de 'La Voz'.