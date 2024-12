La esperada respuesta de Joaquín Prat a las fuertes acusaciones de Carlo Constanzia

La guerra entre Joaquín Prat y Carlo Constanzia está más que servida. El presentador de 'Vamos a ver' se encuentra bastante molesto con el empresario, después de sus duras palabras en 'De Viernes'. El suegro de Alejandra Rubio se mostró tajante con el programa de Joaquín Prat, acusándoles de emitir un documento secreto e ilegal.

Esta respuesta ya la esperaban los seguidores de 'Vamos a ver'. El pasado lunes 2 de diciembre, tanto Joaquín Prat como Alessandro Lequio anunciaron que hoy sería el día de responderle. Unas palabras que no pasarán desapercibidas para Carlo Constanzia.

"Sois lo peor, sois lo peor", comenzaba el presentador de 'Vamos a ver', bastante enfadado. Joaquín Prat le pidió a su compañera Nuria Chavero que les sacara de dudas, en relación con el polémico documento. "Me has metido en un lío", insistía.

| Mediaset

"Estoy con una preocupación tan grande de que nos demande que a ver si puedes aclarar esto para sacarme de este embrollo que me quita tanto el sueño", proseguía con ironía. Su compañera se encargó de despejar las dudas en 'Vamos a ver'.

"Lo que me sorprende de esto es que Carlo habla de un papel ilegal según él. No entiendo por qué él lo pone así como si fuera un papel súper secreto, él dice que vamos a tener que demostrar de dónde lo hemos sacado. Bueno, yo no le tengo que decir a este señor mi fuente ni de dónde he conseguido este documento", aseguraba la periodista.

El presentador de 'Vamos a ver' recogió la intervención de su compañera para soltar que es un "documento que obra en el sumario". "Es la declaración del chico al que casi mata el hijo de este señor", apostillaba Joaquín Prat. De hecho, Isabel Rábago se sumó para dejar claro que "es un papel legal porque es una declaración sellada por la policía y el juzgado".

Sin embargo, para quitar un poco de hierro al asunto, Joaquín Prat señaló directamente a Alessandro Lequio como culpable. "Él nos alude al programa porque no puede con Lequio, y de que nos señale a nosotros la culpa la tienes tú por cómo te refieres a sus hijos", aseveraba.