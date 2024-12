La esperada reacción de Ana Herminia tras el fichaje de Bárbara Rey por Telecinco

La familia Cristo vuelve a las andadas. Tras las polémicas apariciones televisivas de Ángel Cristo JR, ahora le toca el turno a Bárbara Rey. Su nuera, Ana Herminia, ha reaccionado en 'Vamos a ver' al bombazo con el que sorprendió Telecinco fichando a la vedette.

El último año ha sido bastante delicado para la familia Cristo, teniendo en cuenta el controvertido paso de Ángel Cristo JR por 'Supervivientes'. Además de su comentada boda, que no dejó a nadie indiferente. Ahora bien, ha llegado la hora de escuchar a la otra versión, apostando Telecinco por un especial en el que la vedette pueda sincerarse.

Bárbara Rey ha puesto fin a una demanda millonaria, a cambio de un suculento acuerdo en el que saldrían bien paradas ambas partes. Sin embargo, esto podría afectarle, a la larga, puesto que no le han concedido el veto a su hijo, con el que ella tanto ansiaba. Ahora bien, su nuera no ha dudado en mojarse acerca de este sorprendente cambio de planes.

| Mediaset

La reacción de Ana Herminia ha visto la luz a través del programa de Joaquín Prat, siendo los primeros en enterarse de la primera impresión de la nuera de Bárbara Rey. "He podido hablar con Ana Herminia, que siempre es super amable con nosotros y siempre nos contesta", comenzaba la reportera Nuria Chavero.

La periodista, que se hizo eco del parecer de Ana Herminia, no dudó en compartirlo con los seguidores de 'Vamos a ver'. "He querido preguntarle por esa entrevista de Bárbara y cómo se encontraba su marido sobre lo que pueda decir sobre él. Ana me dice que ellos están bien, que están muy tranquilos gracias a Dios", comunicaba la reportera.

"También hemos estado hablando de esa actitud que siempre tiene Bárbara amenazando con demandas a quien hable o deje de hablar. Le he preguntado si ellos van a ver esa entrevista para posibles acciones legales y su respuesta ha sido muy rotunda", adelantaba Nuria Chavero.

"Me dice que ellos no están ahora mismo para eso, he entendido que están disfrutando de su recién estrenado matrimonio. Y que no les preocupa la entrevista de Bárbara", contaba la periodista sorprendiendo a los colaboradores de 'Vamos a ver'. Verónica Dulanto, que no daba crédito, comentaba que "es una entrevista que genera interés también a Ángel y Ana Herminia".