El espectacular cambio físico de Grison de 'La Revuelta' tras superar su mayor reto

Marcos Martínez, conocido popularmente como Grison, aceptó hace meses el desafío que le propuso Men's Health: un cambio físico bajo la supervisión y estricta disciplina de la revista. El objetivo era lograr un cuerpo 10 y protagonizar la portada de su número de enero.

Según Men's Health, el colaborador de 'La Revuelta' ha obtenido resultados impresionantes en tan solo dos meses. Grison "ha perdido casi 10 kilos de grasa, ha ganado músculo magro y se ha secado hasta reducir en 8 centímetros su perímetro abdominal". Todo un logro que resalta el esfuerzo y la dedicación detrás de su transformación.

En la portada de enero, Grison se muestra como un referente de cambio y superación personal. El conocido músico, con 40 años, hijos y una vida estabilizada junto a su mujer, ha compartido que este reto ha sido el inicio de un nuevo estilo de vida. "Esto es el comienzo. Esto es el camino. El inicio de un nuevo estilo de vida de no tanto exceso y de, bueno, joder, de no volver atrás, ya que me ha costado tanto", afirmó Grison.

| Men's Health

Reconoce que la falta de deporte había marcado los últimos 15 años de su vida: "Ser guapo ya no me sirve de nada, tío. Eso mola cuando tienes 30, cuando tienes 20. Pero con 40 ya... Pero, bueno, está bien, hombre. La apariencia física y tener una buena presencia siempre ayudan". Este cambio no solo ha sido físico, sino también mental, marcando un antes y un después en sus hábitos.

"Yo no me he visto así en la vida. ¿Así como estoy ahora? ¡En la puta vida! Si yo con 20 años, tío, estaba ahí comiendo palmeras de chocolate, jugando al Pro Evolution... Creo que llevaba a lo mejor 15 años sin estar por debajo de los 80 kilos. Empecé el reto con 87 y ayer me pesé y estaba en 77. Así que diez kilitos me he quitado con la tontería. Estoy en mi 'peak'", ha afirmado Grison en Men's Health.