'Eras el abusón': las consecuencias del bullying reabren heridas en 'Drag Race'

Esta nueva temporada de 'Drag Race' no está dejando indiferente a nadie. Tras el tenso enfrentamiento vivido entre Ángelita la Perversa y Mariana Stars, las drags de la cuarta temporada han vivido una de sus momentos más nostálgicos, al reabrir heridas del pasado.

El maxirreto de esta semana consistía en formar una girl-band en la que pudieran demostrar sus dotes cantando y bailando. Sin embargo, "la vuelta al cole" no fue satisfactoria para todas. Es más, para la mayoría resultó un tanto agridulce volver al patio del colegio.

"Yo lo pasé mal por el bullying que recibí. De aquí, ¿cuántas hemos recibido bullying?", soltó Ángelita la Perversa, consiguiendo la reacción de todas sus compañeras. La mayoría reconocía haber sufrido acoso en el colegio (o en el instituto), a excepción de Vittu Chloe y, sobre todo Megui Yeillow, que fue la que más se mojó.

| Atresmedia

"Yo tengo que decir que en ningún momento lo sufrí por suerte. Pero, sí que es verdad que yo he colaborado al bullying", admitió la polémica Megui Yeillow. Las reacciones no se hicieron esperar. Desde "eras el abusón" de Mariana Stars hasta el "¿cómo te sientes ahora?" de Ángelita la Perversa.

Megui Yeillow, lejos de callarse, decidió abrirse y sincerarse acerca de los motivos que le llevaron a unirse al acoso. "Fatal, era un poco más por el integrarme. Por querer buscarme un hueco en ese grupo, en mi clase", reconocía Megui. "¿Has vuelto a saber de esa persona?", le preguntaba Miss Khristo.

"Le he visto muchas veces", respondió Megui contando que no le había pedido perdón y que si estaba hablando del tema en ese momento era para pedirle disculpas públicamente. En cambio, a Vampirashian le sorprendió mucho esta confesión de la drag, desvelando que tenía sentimientos encontrados.

"Por una parte, me siento atacada personalmente porque he sufrido bullying en el colegio y en el instituto. Pero, por otro lado, hay que permitir a la gente que se equivoque, que pida perdón y que aprenda de los errores", comentaba Vampirashian.

"Cuando somos pequeños no sabemos lo que estamos haciendo, nos dejamos influir por los demás y para encajar no hay que hacer bullying. No tenemos que hacer daño a nadie, hay que ayudar a esa persona", apostillaba Megui dando por finalizado el tema en 'Drag Race'.