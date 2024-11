Enfado con 'Y ahora Sonsoles' por la pregunta de un reportero a una víctima de la DANA

Desde el miércoles, las principales cadenas de televisión han centrado su programación en la devastación provocada por la DANA, que ha dejado a su paso 160 fallecidos confirmados. En este contexto, 'Y ahora Sonsoles' ofreció una cobertura especial, conectando en directo con sus reporteros para dar voz a las víctimas. El programa de Antena 3 ofreció un panorama de la situación en localidades especialmente afectadas, como Paiporta y Utiel.

Durante la emisión, Sonsoles Ónega dio paso a Pablo Muñiz, uno de los reporteros del programa, que se encontraba en comunicación con Luis, el sobrino de Dolores, una de las víctimas mortales en Letur (Albacete). "El testimonio es tremendo Pablo por cómo encontró el cuerpo y cómo estaba el cuerpo", introdujo la presentadora al reportero antes de cederle la palabra.

"La verdad que sí Sonsoles y es que la riada y la fuerza del agua se la llevó a dos kilómetros hacia el sur del pueblo. Allí encontraron el cadáver, cuya identificación me estabas contando antes Luis, me decías que fue muy rápida. ¿Cómo estaba Dolores, en qué estado?", preguntó Pablo Muñiz, buscando ahondar en el relato de los familiares.

| Atresmedia

Luis respondió con mesura, aunque con evidente dolor: "Bueno la forense no nos quiso decir nada feo, digamos en ese sentido, pero por lo que me han contado luego, muy mal". En ese momento, el reportero preguntó sin reparo: "¿Sin brazos, sin piernas?", a lo que el sobrino de la víctima replicó educadamente: "No, hombre llevaba, no que estaba deforme pues lógico con muchos golpes en el camino".

Luis explicó además que la identificación de su tía había sido rápida debido a que era la mayor de las fallecidas. El reportero, buscando un mensaje final, preguntó: "¿Qué mensaje de esperanza, cómo estáis en este momento que el pueblo está roto y abierto en canal?". Luis respondió muy agradecido: "Es una cosa muy fuerte, oyes a la gente qué como puede ayudar, te pregunta por cómo está quien, llama la fundación tal, todo se agradece".

El momento causó gran indignación entre la audiencia, que criticó la forma en que el reportero abordó la situación con el familiar de la fallecida. Particularmente por preguntar si el cuerpo había sido encontrado "sin piernas o sin brazos". Los comentarios en X, antes conocida como Twitter, no se hicieron esperar, con usuarios que calificaron la escena de "vergonzosa" y "repugnante".