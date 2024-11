Emma García se reencuentra con Belén Rodríguez en 'Fiesta': 'Ya te decía yo...'

Belén Rodríguez regresó este fin de semana al plató de 'Fiesta' en lo que ha supuesto su primera aparición televisiva tras anunciar hace unos días que padece un cáncer de garganta. La periodista, que ha decidido alejarse temporalmente de la televisión para centrarse en su salud, vivió un emotivo reencuentro con Emma García. De hecho, la presentadora no pudo contener su emoción al reencontrarse en directo con Belén Rodríguez en 'Fiesta'.

Emma García comenzó 'Fiesta' dedicando unas palabras a su compañera: "Estamos deseando darle un abrazo cuando entre en este plató donde hemos compartido muchos momentos". También quiso transmitir la fortaleza con la que Belén Rodríguez está afrontando esta difícil situación: "Esta semana nos comunicaba que le han detectado un tumor. Está bien dentro de las circunstancias, que está fuerte y que lo afronta con optimismo y sin miedo".

Emma García no pudo ocultar su afecto hacia la colaboradora: "Tengo que deciros que me emociono porque la aprecio. La quiero y porque a la hora de comunicar la noticia tuvo una sensibilidad y una generosidad... ella es así, puro corazón".

| Mediaset

Cuando Belén Rodríguez finalmente hizo su entrada en 'Fiesta', ambas se fundieron en un cálido abrazo que reflejó la cercanía entre ellas. Con la voz entrecortada, Belén Rodríguez confesó: "Estoy muy nerviosa. Tengo que contar algo muy íntimo, es una cuestión de salud y yo no suelo hablar de mis cosas. Es un tema delicado".

Además, expresó su gratitud hacia Emma García, aunque la presentadora le pidió que no lo hiciera: "No me tienes que agradecer nada porque es lo que te mereces. Estamos contigo a tope y tú que no pides nada, espero que lo hagas".

De este modo, Belén Rodríguez habló abiertamente sobre las dificultades que enfrenta: "Estoy cansada, no duermo. Yo me cuido, pero no voy al médico".

Ante esto, Emma García le reprochó amistosamente su actitud, pero le agradeció haber tomado finalmente la decisión de acudir a consulta: "Mira que te lo decía, yo no mando al médico nunca a nadie, pero contigo era 'vete al médico'. Has ido, te han dado la noticia, lo estás afrontando con serenidad, fuerza y humor. Qué bonita eres, eres legal, auténtica y generosa".