Emma García paraliza 'Fiesta' por las duras imágenes de Alejandra Rubio de última hora

Este sábado, 'Fiesta' de Emma García ha tratado diversos temas, desde la entrevista póstuma de Julián Muñoz, pasando por la última hora de 'Gran Hermano', hasta la boda de Teodora de Grecia y Matthew Kumar. Sin embargo, fue en los minutos finales del programa cuando una noticia de última hora acaparó toda la atención. Y es que 'Fiesta' tuvo que paralizar su emisión justo antes de que empezase Informativos Telecinco.

A tan solo dos minutos del final del programa, uno de los redactores irrumpió en el plató, micrófono en mano, para comunicar algo inesperado. Se trataba de unas imágenes impactantes que acababan de llegar a la redacción, protagonizadas por Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. El titular que aparecía en pantalla dejó a todos en suspense: "Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, ¿discusión en plena calle?".

Aunque el programa no confirmó si efectivamente lo que se veía en las imágenes era una discusión, desde el equipo de 'Fiesta' señalaron que se trataba de un "momento de alta tensión en plena calle". Con solo tres instantáneas emitidas, los espectadores quedaron a la espera de más detalles. En el caso de ser una bronca, llegaría justo cuando Alejandra Rubio está de unos cinco o seis meses de embarazo, teniendo en cuenta que el parto está previsto para el mes de diciembre.

| Mediaset

El equipo de 'Fiesta' no mostró más imágenes durante el programa y pidió a la audiencia que se mantuviera atenta al próximo programa, el domingo, donde prometieron revelar toda la secuencia. Según sus palabras, en las imágenes que aún no han sido difundidas "no hay lugar a dudas" sobre lo que realmente ocurre entre la pareja.

Recordamos que 'Fiesta', este sábado 28 de septiembre, fue líder de la tarde desde Telecinco con un 11,8% de share y 895.000 espectadores. Se trata de la tercera mejor cuota del programa de Emma García en sábado, consiguiendo una distancia sobre la segunda opción de más de 3 puntos de cuota. De hecho, 'Fiesta' congregó a 4.062.000 espectadores únicos a lo largo de sus cinco horas de emisión.