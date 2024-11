Emma García paraliza 'Fiesta' por una gran bronca entre dos invitados en plató

Este fin de semana, 'Fiesta' volvió a captar la atención con un cara a cara que reunió a Alberto Domínguez, amigo de Isa Pantoja, y Begoña Gutiérrez, examiga de Isabel Pantoja. Este enfrentamiento se organizó tras una intensa discusión en la emisión anterior, en la que Gutiérrez, en plató, intentó desmontar las acusaciones de Isa Pantoja hacia su madre. Alberto Domínguez, abogado y cercano a Isa Pantoja, había llamado para rebatir la versión de Gutiérrez, lo que llevó a Emma García a proponer un encuentro en directo.

Durante el enfrentamiento, ambos recordaron el incidente ocurrido en Fuengirola, donde presuntamente Isa Pantoja discutió con su madre. Begoña afirmó que contaba con un audio de la cantante, obtenido con su consentimiento. No obstante, el ambiente se tensó cuando Alberto Domínguez insinuó que había escuchado una frase comprometida de Gutiérrez, aunque sin dar detalles en 'Fiesta'.

"No te recuerdo en ese momento", respondió Begoña Gutiérrez, negando que Alberto Domínguez hubiera estado presente. "Lo que yo escuché no lo pudiste escuchar tú porque no estabas y yo sí. No me hagas tirar de la manta porque va a quedar muy mal. ¿Isa Pi está de acuerdo con que tú estés aquí? ¿Y su representante? Pues esta semana vas a tener respuesta porque voy a tirar de la manta", sentenciaba la invitada.

La situación se complicó aún más cuando Alberto Domínguez reveló que Omar Montes fue invitado al cumpleaños de Isabel Pantoja. "Asraf se quiere ir e Isa apoya a Asraf y le dijo que si se iba, ella también se iría. Yo le dije a Isa Pi que no le diera ese gusto", comentó el invitado de 'Fiesta'.

La conversación alcanzó tal intensidad que Emma García intervino para exigir calma: "Me estoy liando. No me estoy enterando ¡Un momento, por favor!". Fue entonces cuando Emma García mostró una foto en la que se veía a Begoña Gutiérrez junto a la madre de Alberto Domínguez, lo que evidenció que ambos sí se conocían. Sin embargo, la calma fue efímera, pues la discusión se reanudó y terminó con Gutiérrez retando a Domínguez a que "tenga el valor de ir a un juzgado" para formalizar sus acusaciones en 'Fiesta'.

Finalmente, Emma García hizo una pausa para observar que ambos coincidían en recordar "una única frase". Ante la negativa de Begoña Gutiérrez, la presentadora exclamó exasperada: "¡Pero si acabas de decir que sí!". El debate llegó a un punto de no retorno y Emma García optó por continuar con los temas de 'Fiesta'.

"Tengo que decir que durante la conexión, Alberto y Begoña han estado hablando en un tono normal. Incluso hubo un momento en el que se entendían. Ha llegado un poco la concordia", explicó Emma García minutos más tarde.