Emma García paraliza 'Fiesta' para mandar un emotivo mensaje a Paz Padilla

En los últimos minutos del programa de 'Fiesta' este domingo 20 de octubre, Emma García conmocionaba a la audiencia de Telecinco con una desgarradora noticia. Tras unos segundos de silencio, observando las indicaciones de la directora del programa, Eva Espejo, la presentadora reveló lo inesperado. "Hemos recibido una muy triste noticia", anunció con un tono serio, antes de ceder la palabra a uno de los redactores del espacio.

El redactor, visiblemente afectado, confirmó el fallecimiento de Luis Padilla, hermano de la también presentadora Paz Padilla, a los 57 años de edad. "Una tristísima noticia. La muerte del hermano de Paz Padilla, con tan solo 57 años, no sabemos qué le ha podido ocurrir", expresó Emma García, aún impactada por la repentina tragedia.

En esos momentos, las causas del deceso de Luis Padilla seguían siendo desconocidas. Entretanto, 'Fiesta' recordaba su participación junto a su hermana en un programa de 'Mi casa es la tuya' con Bertín Osborne.

Kike Calleja también compartió su conmoción ante la noticia, mencionando que conocía personalmente a Luis Padilla. "Le conocía además por el chiringuito que él mismo regentaba, 11 años ha estado él trabajando allí. También conocí a la madre y he conocido a varios familiares de la familia de Paz y es que estaban todos superunidos", destacó el periodista. "No me puedo ni imaginar cómo debe de estar ahora mismo Paz", añadió, reflejando el sentir de todo el plató de 'Fiesta'.

Emma García, visiblemente afectada, quiso cerrar este triste momento con un emotivo mensaje en directo a Paz Padilla, recordando las anteriores tristes pérdidas que ha sufrido la presentadora de Telecinco. "Ya sabes que te queremos, que te quiero y que un abrazo inmenso y lleno de cariño en estos duros momentos. Aunque uno se lo tome… Pues aceptándolo, es duro. Así que, compañera, abrazo enorme para ti y para toda tu familia. Descanse en paz", aseguró Emma García.

Cabe destacar que la inesperada muerte de Luis ha sorprendido a Paz Padilla en pleno trabajo. La presentadora se encontraba en Tarragona, donde tenía previsto ofrecer la conferencia 'Reinventarse no es gerundio (aunque debería)'. Sin embargo, al recibir la dolorosa noticia, se vio obligada a cancelar el evento para trasladarse a Cádiz y estar junto a su familia en este difícil momento.