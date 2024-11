Elena Tablada da un giro de 180º por lo que suelta de Javier Ungría en 'De Viernes'

Elena Tablada se sentó este 29 de noviembre en 'De Viernes', donde respondió a las declaraciones que su exmarido, Javier Ungría, realizó en una entrevista unas semanas antes. Aunque el formato planteó un cara a cara entre ambos, el concursante de 'Supervivientes' rechazó rotundamente la invitación.

Ante esta ausencia, la presentadora Beatriz Archidona invitó a Elena Tablada a imaginar qué le diría a su expareja si estuviera presente. La diseñadora sorprendió con una reflexión conciliadora: "Lo primero y lo único que le diría sería que no había necesidad de llegar a este punto en el que se ha hecho todo tan público".

Elena Tablada no dejó pasar la oportunidad de cuestionar ciertas actitudes del empresario: "Cuando supuestamente había rechazo hacia los medios, me parecía incoherente". Sin embargo, mostró una actitud abierta al diálogo: "No le echaría absolutamente nada en cara. Lo que pasó, pasó y nos ha enseñado".

| Telecinco

La diseñadora también lanzó una inesperada proposición a su exmarido. "Es el momento de aparcar nuestros egos y llegar a tener una relación mucho más estable. Por nosotros, pero sobre todo por nuestra hija", declaró, dejando en evidencia su interés por mantener la paz familiar por el bienestar de la pequeña que ambos tienen en común.

A pesar de su tono conciliador, Elena Tablada no esquivó los momentos complicados de su relación con Javier Ungría. Reconoció haber permitido situaciones que debieron haberse limitado desde el principio: "Debí poner ciertos límites y no tolerar ciertas cosas". Afirmó que su relación tuvo "un lado muy luminoso y otro muy oscuro". No obstante, matizó: "No digo que tenga un lado oscuro, digo que tiene luces y sombras".

La empresaria también hizo hincapié en el papel de Javier Ungría como padre."Cuando tienes un hijo, tu hijo es primordial, tienes unas responsabilidades", señaló Elena Tablada, dejando entrever que hubo momentos en los que él no estuvo a la altura. "La primera culpable fui yo, que lo toleraba", confesó Elena Tablada, admitiendo que intentó cambiarlo, aunque lamentó que él "no cambia, no madura".