Eduardo Noriega, fichaje español estrella de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'

AMC Networks ha anunciado parte del elenco español que participará en 'The Walking Dead: Daryl Dixon', la tercera temporada de la exitosa serie. Estos nuevos capítulos que estarán producidos y ambientados en España. El rodaje tendrá base en Madrid y se extenderá por localizaciones previstas en Galicia, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Recordamos que Norman Reedus y Melissa McBrid encabezan el reparto de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'. De este modo, Eduardo Noriega es el fichaje estrella de la tercera temporada de la serie, según ha anunciado AMC Networks en su presentación en el FesTVal de Vitoria. También participarán Óscar Jaenada, Alexandra Masangkay, Hugo Arbués y Candela Saita

La tercera temporada sigue a Carol y Daryl mientras continúan su viaje de vuelta a casa y al reencuentro con sus seres queridos. Mientras luchan por buscar el camino, el viaje les extravía aún más, llevándolos a tierras lejanas de condiciones adversas y en constante cambio. Son testigos de los diversos efectos del apocalipsis de los caminantes.

| AMC

Antes, la segunda temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon, The Book of Carol' se estrenará en España en AMC+ en octubre de este año. Cuando la primera temporada se estrenó a finales de 2023, se convirtió rápidamente en el estreno más visto de todos los tiempos en AMC+. Fue la temporada más vista de cualquier serie en la historia de AMC+.

"Enviar a Daryl, y luego a Carol, a Francia fue una decisión muy inspirada y visualmente impactante para esta franquicia, una oportunidad de hacer algo verdaderamente diferente. Estamos ansiosos por continuar los viajes de este dúo icónico con una tercera temporada producida y ambientada en España, otro hermoso país con una base de fans de 'The Walking Dead' muy apasionada", dijo Dan McDermott, presidente de entretenimiento y de AMC Studios, en la en Comic-Con International.