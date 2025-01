La dura pérdida familiar que sacude a Joaquín Prat en plenas fiestas navideñas

Joaquín Prat ha comenzado el año 2025 de la forma más dolorosa posible, despidiéndose de uno de los pilares más importantes de su vida. El presentador de 'Vamos a ver', visiblemente afectado, no acudió a su puesto este jueves 2 de enero en el programa de Telecinco. La triste noticia fue comunicada por su hermana, Alejandra Prat, que a través de un emotivo mensaje en redes sociales compartió la pérdida que ha sacudido a la familia del presentador.

"Mi rubia preciosa. Te quiero muchísimo", escribió Joaquín Prat en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con una fotografía en blanco y negro de él junto a su tía y madrina Cecci, una imagen que se convertía en una despedida. Tras haber pasado las navidades en Barcelona, la familia se enfrenta ahora a la muerte de Cecilia, quien siempre fue una figura fundamental para ellos.

Aunque el presentador no se ha pronunciado sobre este doloroso suceso en sus redes sociales, su hermana Alejandra Prat ha sido la encargada de compartir la tragedia familiar con el mundo. "Te vamos a echar tanto de menos... La tía Cecci de todos. The one and only. Te quiero. Eres eterna", expresó Alejandra Prat, publicando una foto de la familia reunida.

| Mediaset

"Así de felices terminábamos el 2024 y lo arrancamos con la pérdida de nuestra querida tía Cecci. Todos los que te han conocido saben lo maravillosa, especial y única que has sido", continuó la hermana de Joaquín Prat en su muy emotiva carta de despedida. La publicación reflejaba la amargura con la que la familia Prat comenzaba el nuevo año, tras unas navidades que se tornaron en un recuerdo doloroso.

"Te vamos a echar muchísimo de menos. Gracias por habernos dejado disfrutar la vida contigo. Hasta siempre. Te quiero", concluyó Alejandra Prat en un desgarrador adiós a quien muchos conocían como Cecci. Por el momento, Joaquín Prat no ha ofrecido declaraciones públicas sobre esta pérdida tan significativa en su vida, ni se ha pronunciado en sus redes.