La dura historia entre una madre y una hija que impacta a Jorge Javier en 'El Diario'

En 'El Diario de Jorge' una desgarradora historia de una protagonista dejó sin palabras a Jorge Javier Vázquez y a la audiencia. Iratxe relató la dura relación que ha mantenido con su madre desde pequeña, sorprendiendo al presentador por la crudeza de su testimonio. Según contó Iratxe, su madre sufrió un cambio drástico cuando descubrió la infidelidad de su marido, cayendo en una depresión profunda y volcándose en su hija como su cuidadora principal.

Iratxe explicó que, al convertirse en el apoyo emocional de su madre, comenzó a experimentar un control excesivo que la afectó profundamente. Cuando decidió mudarse con su primer esposo, su madre la hizo sentir culpable con constantes reproches, hasta el punto de "borrarla de su vida".

A pesar de este distanciamiento, Iratxe le enviaba dinero a su madre para aliviar su situación económica. Sin embargo, lejos de valorar su gesto, su progenitora se negaba a responder a sus llamadas. Finalmente, la relación se tensó aún más cuando Iratxe decidió cortar esta ayuda económica, lo cual provocó la furia de su madre.

| Mediaset

La situación alcanzó un nuevo nivel de dolor cuando a Iratxe le diagnosticaron un cáncer. En ese momento, su madre reaccionó de una manera que dejó impactado a Jorge Javier Vázquez: "No quiero saber nada de tu enfermedad. No quiero problemas ni preocupaciones", fueron las palabras que, según Iratxe, le dijo su madre.

"Me parece uno de los episodios más tremendísimos", expresó Jorge Javier Vázquez al escuchar la historia, visiblemente afectado. Iratxe recordó cómo su madre, ante la noticia de su enfermedad, afirmó que "el cáncer no es para tanto". Se negó a acompañarla en su proceso, con el argumento de que "todos tenemos problemas".

Jorge Javier Vázquez, impactado por este testimonio, llegó a quedarse sin palabras, exclamando: "No puedo hablar". En un momento de la entrevista, el presentador de 'El Diario de Jorge' le preguntó directamente a Iratxe: "¿Por qué fue madre?".

Ella respondió revelando una dolorosa realidad: desde que era niña, su madre le dejaba claro que nunca había querido tener una hija. Jorge Javier Vázquez, empatizando con el dolor de Iratxe, concluyó: "Me he quedado estupefacto al escuchar tu historia. Es muy dura, has tenido una madre muy complicada".