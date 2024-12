La dura confesión de Rodri Fuertes que Adara Molinero ni se podía imaginar

'Gran Hermano' los unió, aunque no sería hasta muchos años más tarde, el inicio de su relación. Rodri Fuertes ha sido el último en unirse a 'Me quedo conmigo', tras el duro testimonio de Leire Martínez en aquel mismo programa. El exconcursante de 'Gran Hermano' aprovechó para contar el por qué de su ruptura con Adara Molinero.

Rodri Fuertes y Adara Molinero se conocieron hace ocho años en 'Gran Hermano 17', en la primera edición presentada por Jorge Javier Vázquez. Allí ambos comenzaron una relación, pero no el uno con el otro, sino con terceros. La ganadora de 'Gran Hermano VIP 7' inició una relación con Pol Badía, mientras que Rodri Fuertes lo hizo con Beatriz Retamal.

Años más tarde, comenzaron una relación, alejados de sus exparejas. Sin embargo, tampoco pudo ser, tras una serie de motivos que ha contado Rodri Fuertes en 'Me quedo conmigo'. El exconcursante de 'Gran Hermano' se sinceró con la psicóloga del programa, narrando el por qué acabaron rompiendo.

"A veces era injusto con la persona que tienes al lado porque lo estás pasando tan mal que no te das cuenta. Entonces, yo entiendo que ella sufrió mucho", comenzaba Rodri Fuertes, saliendo en defensa de Adara Molinero. Al oír esto, la psicóloga de 'Me quedo conmigo' le preguntó por los errores de cada uno en la relación.

"Nos quisimos mucho, pero sufrimos mucho los dos. Fue una relación muy intensa porque ella es muy intensa también. Lo sumabas todo y era imposible que fuera una relación normal porque había muchas cosas que no eran normales", reconocía Rodri Fuertes.

Andrea Vicente, como psicóloga oficial de 'Me quedo conmigo' llegó a la conclusión final comunicándole que había tenido "dos relaciones disfuncionales". A su vez, el exconcursante de 'Gran Hermano' no estuvo solo en aquella sala. Además de estar muy bien acompañado por su actual pareja, Marta Castro, protagonizó un emotivo reencuentro con Beatriz Retamal.

"Llevamos poco tiempo y ha ido todo muy rápido, salíamos por ahí de fiesta y acabábamos discutiendo siempre. Hubo una vez que dije: 'es que me da igual que me preguntes porque no te voy a contestar'", confesaba bastante arrepentido Rodri Fuertes sobre su actual relación. Marta Castro no se lo tuvo en cuenta, agradeciéndole "el día a día, por tratarnos así de bien".