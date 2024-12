La dura confesión de Nuria Marín sobre el nuevo 'Socialité' tras su despedido

Nuria Marín ha hablado abiertamente sobre su etapa en 'Socialité' y las especulaciones en torno a su relación con María Patiño. Durante los años en los que trabajaron juntas en el programa de Telecinco hubo muchos rumores sobre una posible rivalidad, pero la periodista ha desmentido rotundamente cualquier conflicto.

"Adoro a María Patiño", ha afirmado sin dudarlo en el podcast 'Chico de revista'. "Yo nunca viví ninguna guerra, y si la hubo no me enteré, pero yo nunca tuve esa sensación", ha insistido, dejando claro que su experiencia en el programa fue más natural y libre de tensiones.

Según ha explicado Nuria Marín, cuando María Patiño asumió la presentación de 'Sálvame' de lunes a viernes, ella ganó más protagonismo en 'Socialité' durante los fines de semana. A pesar de la cancelación de 'Sálvame' en junio de 2023, ambas continuaron compartiendo 'Socialité' hasta diciembre, cuando Mediaset decidió apartarlas del programa.

| Podcast Chico de revista

Nuria Marín también ha expresado que le "hubiese gustado" poder presentar el programa junto a María Patiño algún día. De hecho, ha asegurado que no tiene "nada malo" que decir sobre su experiencia compartida en el formato. Además, ha dejado claro que nunca se sintió tratada como "la segunda" por el equipo de 'Socialité'.

"Al final, te acostumbras a eso, aprendes a luchar contra eso y decir: 'Vale, es el programa de María Patiño y tampoco me voy a rasgar las vestiduras'. Me parecía tan cutre decir: '¡Oye, que yo también existo'. Es que me daba hasta vergüenza", ha confesado Nuria Marín. "Con estas cosas trato de ponerme un impermeable para que eso no penetre y no me haga daño", añadió en el podcast 'Chico de Revista'.

Sin embargo, la periodista ha reconocido que le costó ver el cambio en 'Socialité' cuando María Verdoy y Antonio Santana asumieron la presentación del programa tras su salida. "Hubo un tiempo que no lo podía ver, me dolía. El cambio tampoco lo entendía. ¿Qué he hecho mal o qué he hecho para que haya que hacer esta modificación? Al principio me dolía ver que las cosas continuaban sin mí", ha explicado.

Por otra parte, Nuria Marín se ha mostrado dispuesta a visitar algún día 'Ni que fuéramos', el programa que reúne a varios de sus antiguos compañeros de 'Sálvame' y 'Socialité'. "Si lo puedo meter en la agenda, iré, porque les adoro. Es con diferencia el 'corazón' más divertido de la tele", ha concluido.