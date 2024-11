La dura confesión de Isa Pantoja que desmiente lo que contó en el pasado Kiko Rivera

Isa Pantoja no se calla más. La hija de Isabel Pantoja está dispuesta a relatar todos y cada uno de los detalles de los terribles episodios que sufrió en Cantora. Esta última confesión es la guinda del pastel que le faltaba a la familia Pantoja.

Su primera entrevista en 'De Viernes' fue el pistoletazo de salida para poder tratar aquellos dramáticos episodios. De hecho, ella no ha sido la única que se ha pronunciado sobre este hecho. Raquel Bollo también visitó el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona, decepcionando (todavía más) a Isa Pantoja.

Su última entrevista la ha protagonizado en la revista Lecturas, donde ha continuado desvelando detalles sobre esos mediáticos episodios. "Yo había conocido a un chico en Madrid, se lo conté a mi hermano y él invitó a mi madre. Cuando le presenté el chico como mi novio, mi madre me prohibió verle más, me castigó y me quitó el móvil", comenzaba Isa Pantoja.

Aun así, la hija de Isabel Pantoja continuó viéndose con aquel chico, debido a la ayuda de sus amigas. "Conseguí que viniera un día a Cantora cuando mi madre tenía concierto. Cuando nació mi sobrino, un amigo me había dejado un teléfono y le vi en casa de mi hermano sin su permiso", revelaba la hija de Isabel Pantoja.

Esa visita se convirtió en un error que la joven pagaría muy duro. "Mi hermano le contó a mi madre que había estado en su casa con el chico sin su autorización. Yo le pedí perdón, pero luego vi que su cabreo era por el teléfono", soltó Isa Pantoja, reconociendo estar bastante sorprendida en ese momento.

"Ella empezó a zarandearme y como yo seguía negándolo, le pidió a su amiga que le trajera unas tijeras de la cocina. Pensaba que no me iba a cortar el pelo, pero la vi capaz, con tanta rabia. Salí del salón, corrí y me intenté apartar en el vestíbulo, pero ella me arrinconó y me cogió la cara agarrándome con fuerza", confesaba.

Isa Pantoja intentó resistirse, pero acabó cediendo por miedo a que le pudiera haber pasado algo todavía más grave. "Me dijo: 'Te voy a devolver a Perú'. Entonces, me fui corriendo a mi habitación, me encerré en el baño y grité: 'Me quiero morir'", reconocía la hija de Isabel Pantoja.

A su vez, desmontó la versión de su hermano, Kiko Rivera, desmintiendo que ella intentara suicidarse en aquel momento. "Creo que mi madre le llamó, llegó muy alterado. Abrí la puerta y me pegó una bofetada", añadió Isa Pantoja, refiriéndose al momento exacto en el que llegó su hermano.