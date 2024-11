Dulce Delapiedra se rompe en 'De Viernes' y señala duramente a Kiko Rivera como padre

En una dura entrevista, Dulce Delapiedra, antigua niñera de Isa Pantoja, rompió su silencio tras el desgarrador testimonio de la hija de Isabel Pantoja en semanas anteriores en 'De Viernes'. La joven reveló episodios de humillación vividos en Cantora durante su adolescencia. Dulce Delapiedra, siempre dispuesta a defenderla, decidió aportar nuevos detalles sobre aquellos días oscuros.

Visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos, Dulce Delapiedra recordó uno de los momentos más tensos que vivió en la finca de la tonadillera, el conocido "día de las tijeras". Según su relato, intentó intervenir para proteger a Isa Pantoja, pero fue apartada de manera contundente: "Yo vi lo que estaba pasando e intenté pararlo, pero me quitaron de en medio".

"Me obligaron a subir arriba para que no pudiera defender a mi niña. Pero antes de eso vi a Isabel Pantoja coger unas tijeras y arrinconar a mi niña a la fuerza", explicó Dulce Delapiedra.

La nñera aseguró que intentó arrebatarle las tijeras a la cantante, aunque no lo logró. "El hermanito, y el otro, y el otro me obligaron a subir arriba y no me dejaban bajar. Desde allí arriba no se puede oír nada", relató en 'De Viernes', dejando entrever el papel de otros miembros de la familia en el incidente.

Además de describir la dinámica en Cantora como la de una familia "muy machista", Dulce Delapiedra fue contundente al señalar la actitud de Kiko Rivera en el conflicto. "Su propio hermano, que en vez de protegerla, viene a rematarla", declaró, sin ocultar su indignación.

Lejos de quedarse ahí, lanzó duras palabras hacia Kiko Rivera en 'De Viernes': "Eres un monstruo". Asimismo, le cuestionó como padre, teniendo en cuenta cómo actuaría él en una situación similar con sus propias hijas. "Cuando tus hijas cumplan 16 años, tengan su propio móvil y conozcan a un chico, a ver si eres capaz de hacer lo mismo a tu hija", sentenció Dulce Delapiedra.

