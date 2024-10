'Drag Race' vive su noche más folclórica con un giro de 180º que nadie se esperaba

Las batas de cola se apoderaron de la pasarela, algo que solo podía traducirse en la llegada de la noche de las folclóricas. En el ecuador de la edición, 'Drag Race' traía la noche de homenajear a las precursoras, a aquellas que sirvieron de inspiración. Aun así, el homenaje se vio eclipsado por el desenlace de la noche, que tanto sorprendió a la audiencia.

Tras la expulsión de la semana pasada a Miss Khristo, las concursantes iban un tanto agitadas, incluso algunas estaban a la defensiva. Angelita la Perversa protagonizó un tenso momento, tras haberse salvado de la expulsión y comprobar que muchas de sus compañeras la quieren fuera.

Supremme de Luxe les adelantó al comenzar el capítulo que contarían con Melody Ruiz como jueza invitada para valorar su arte flamenco. Sin embargo, lo que sembró la polémica fue el hecho de que ellas tuvieran que adjudicarse a ellas mismas los personajes, provocando algunos choques.

El más sonado se produjo entre Mariana Stars y La Niña Delantro, terminando con esta última derrumbándose. Pese a ser amigas y tener buena relación, La Niña Delantro no pudo esconder que no siente estar pasando por un buen momento, tras no verse nada valorada en 'Drag Race'.

| Atresmedia

Angelita la Perversa le dedicó varios comentarios en el confesionario destacando lo infantil que le parecía su comportamiento. De todas formas, el homenaje a las folclóricas, llamado 'Eternas, el musical' siguió adelante. Un gran espectáculo que homenajeó a grandes artistas como Rocío Jurado, Lola Flores o Carmen Sevilla, entre otras.

Tras llevarse a cabo el musical y desfilar por su mítica pasarela, las drags se enfrentaban al peor momento de la noche: las valoraciones. Le Cocó fue la primera en volver al salón, quedándose en mitad de la tabla como una salvada. El top del programa fue para Megui Yeillow, Angelita la Perversa y, sobre todo, Vampirashian, quien se convirtió en la ganadora de la noche de 'Drag Race España'.

Pero, no todo fueron alegrías, y es que Mariana Stars, Chloe Vittu y La Niña Delantro se quedaron en lo más bajo de la tabla jugándose la expulsión. El jurado decidió salvar a Mariana Stars, enfrentando en un difícil lypsinc a Chloe Vittu con La Niña Delantro.

Las dos se jugaban su permanencia en el concurso con un tema de Melody Ruiz, 'Mujer loba'. Para sorpresa de todos, después de un lypsinc de infarto en el que lo dieron todo con volteretas y piruetas, el jurado tomó una decisión. Esa noche no habría expulsión, las dos se ganaron con su gran espectáculo una segunda oportunidad quedándose una noche más en 'Drag Race'.