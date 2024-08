'Drag Race' pone fecha de estreno al esperado 'Meet The Queens' de su cuarta edición

La cuarta edición de 'Drag Race España' está a punto de abrir sus puertas en atresplayer. El programa presentará a su nueva promoción de reinas el próximo 8 de septiembre a las 20:00h con el estreno del tradicional 'Meet the queens'. Se desconoce por ahora cuándo dará el pistoletazo de salida oficialmente la temporada con el inicio de la competición.

De este modo, Supremme de Luxe se vuelve a poner de nuevo el frente de 'Drag Race España' en esta cuarta edición. Junto a la presentadora, el jurado lo conforman de nuevo Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking, de los que hoy también se presentan los míticos carteles oficiales.

El taller de 'Drag Race' volverá a abrir sus puertas con un nuevo elenco que tomará el relevo de las tres anteriores generaciones de reinas. Artistas que ya triunfan sobre los escenarios de España y de todo el mundo.

El exitoso talent show retoma en septiembre la senda de la temporada regular tras cerrar su tercera edición con grandes datos tanto en reproducciones como en repercusión internacional. Y es que, desde que llegase a atresplayer, 'Drag Race España' ha sido un fenómeno a nivel mundial. La emisión de la edición 'All Stars' reafirmó el nivel de las temporadas previas con un éxito sin precedentes.

En esta cuarta temporada, 'Drag Race España' busca a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las concursantes tendrán que superar las pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminadas y conseguir así coronarse como la ganadora. Las reinas se enfrentan a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales para demostrar que son las mejores en su campo.

Cada semana habrá mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada capítulo siempre consiste en una gran pasarela en la que las participantes muestran sus mejores ‘looks’ según la categoría semanal.

'Drag Race España' está producido por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution. Ignacio Corrales y Jorge Pérez Vega son los productores ejecutivos de Buendia Estudios, mientras Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino están al frente de la dirección del programa. Los productores ejecutivos de World of Wonder son Fenton Bailey, Randy Barbato y Tom Campbell y RuPaul también participa como productor ejecutivo.