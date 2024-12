Dos solteros toman la decisión más inesperada en su cita de 'First Dates'

Mario, más conocido como Mari, se presentó a 'First Dates' con el objetivo de encontrar a alguien del que enamorarse perdidamente. El soltero, que viene de un pequeño pueblo de Cuenca, es profesor de 'pole dance' y guía turístico de tuk tuk. Además, ama el maquillaje, siendo esta una de sus pasiones, tras reconocer que necesita estar bien arreglado en todo momento.

El soltero, a la hora de apuntarse a 'First Dates', dejó sus condiciones claras: no quiere a alguien que tenga "masculinidad frágil". El soltero pidió explícitamente al programa que su cita fuera con alguien que fuera extrovertido y que no tuviera ningún miedo al que dirán.

Por el otro lado, apareció Ero en 'First Dates'. La cita del soltero sería una persona no binaria, que prefiere que la llamen con los pronombres femeninos. Ero, al igual que Mari, ama maquillarse, y no ha dudado en demostrárselo a su cita.

| Mediaset

"El mundo del maquillaje es una de las cosas que más tengo en mí porque me ha ayudado con un montón de cosas. Siento que es lo que más me define", confesaba Ero, emocionada. Al verse, se encantaron mutuamente, reconociendo el uno con el otro lo contentos que estaban de que les hubieran juntado.

"Es bastante lindo y está bien, me ha gustado mucho que se atreva a venir maquillado", añadía Mari, bastante ilusionado con su cita. Sin embargo, para su desgracia, se le vino el mundo encima cuando se enteró de que Ero tiene 19 años. "Es que ni siquiera tiene un dos, no tiene ni 20 ni 21...", expresaba indignado el soltero en 'First Dates'.

Mari no daba crédito del por qué 'First Dates' le había juntado con alguien tan pequeño. "Yo ya me he movido muchísimo, eso me tira para atrás", confesaba el soltero. De hecho, no fue lo único que le tiró para atrás, ya que Ero le contó que nunca había tenido pareja.

Después de una brillante cita en la que conectaron, siendo la única pega la edad, los solteros sorprendieron con su decisión final. "Siendo honestos, no tendría una segunda cita contigo porque creo que hemos coincidido en muchas cosas, pero no en ese sentido. Me encantaría irme contigo de fiesta, maquillarnos juntas, pero no el sentido romántico", concluía tajante Mari en 'First Dates'.