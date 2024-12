Dos becarias de laSexta desvelan el veto de Atresmedia que afecta a 'La Revuelta'

La tensión entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' dio un giro inesperado este miércoles tras la relevación de dos trabajadoras de Atresmedia. Unas becarias de laSexta explicaron en el programa de David Broncano que les prohíben a algunos periodistas asistir como público al espacio de La 1.

El suceso tuvo lugar cuando David Broncano, junto a Sergio Bezos, interactuó con las ocupantes del asiento especial conocido como "el bidet" en el teatro de 'La Revuelta'. El colaborador rompió el hielo revelando un detalle sobre las invitadas: "Nos han contado que en Atresmedia no les dejan venir".

El comentario dejó a las dos jóvenes visiblemente incómodas, pero no tardaron en responder. "Trabajamos en laSexta como becarias, pero que muy bien, estamos muy contentas", aclararon entre risas. Sin embargo, la conversación no terminó ahí. Sergio Bezos amplió la información: "Les han dicho que si trabajan ahí no pueden venir a ver este programa, que no pueden venir de público". El tono jocoso no faltó, con Sergio Bezos rematando: "Estamos adoctrinando muy fuerte".

| TVE

David Broncano, curioso por la situación, quiso profundizar: "¿Cuál es la polémica? ¿Qué ha pasado?". Una de las becarias explicó entonces: "Simplemente hemos dicho que hay muchos periodistas de Atresmedia que quieren venir y no pueden. Hay una presentadora de informativos que le encantas y no puede venir".

El público respondió especulando sobre la identidad de la presentadora, hasta que la segunda becaria soltó un detalle que dejó más interrogantes en el aire: "No es Susanna Griso, es parecida". Su compañera intentó frenarla, preocupada por posibles consecuencias laborales, pero la espontaneidad ya había hecho eco. "Tu vete diciendo eso siendo becaria, verás donde vas a acabar", bromeó Grison entre carcajadas y aplausos.

Recordamos que 'La Revuelta' de David Broncano lidera su franja desde La 1 al marcar un 14,8% y 1.998.000. Por lo tanto, la segunda posición es para 'El Hormiguero' de Pablo Motos con un 13,9% y 1.875.000 televidentes. En franja de coincidencia, entre las 21:55h y las 23:05h, 'La Revuelta' (15,3% y 2.074.000) también gana a 'El Hormiguero' (13,8% y 1.866.000).