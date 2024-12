La dirección de 'TardeAR' frena en seco a Ana Rosa Quintana cortando sus palabras

Nunca se habría esperado Ana Rosa que la dirección de su propio programa fuera a cortarla de tal forma. La presentadora de 'TardeAR' se vio sorprendida tras ver cómo la dirección ignoraba sus palabras. La periodista se encontraba finalizando el programa con la mítica 'Fila Zero', la sección de su sobrino Kike Quintana.

El tiempo es valioso en televisión, los minutos pueden llegar a hacerse eternos si no pasa realmente nada en pantalla. Por tanto, la dirección de 'TardeAR' cortó de manera inesperada para dar paso a otro contenido más importante para los espectadores. De hecho, el poco tiempo que se destinó para la sección del sobrino de la presentadora desencadenó en un sonado reproche de este al director.

Antes de llegar al corte, los seguidores de 'TardeAR' pudieron informarse de la última hora tras la muerte de Marisa Paredes. Las primeras reacciones de familiares, compañeros de profesión, e incluso de Pedro Sánchez, cobraron gran protagonismo al final del programa. Además de un emotivo video en el que se destacaba su papel como gran actriz, recordando su interpretación de la Reina Emérita en la tv-movie 'Felipe y Letizia'.

| Mediaset

Acto seguido, la periodista aprovechó para mandarle las condolencias a los allegados de Marisa Paredes, mandando su más sentido pésame. Al terminar, Kike Quintana comenzó su sección con un aviso del director sobre el poco tiempo que les quedaba. Algo que enfadó al sobrino de Ana Rosa Quintana, provocando que este les soltara un reproche.

"Oye, el de los pantalones de Super Mario Bros tranquilo, si me sacas los dos últimos minutos yo lo que no puedo es darle al FF y empezar a hablar. Que me va a dar un ictus antes que a mi tía", le arreba el sobrino de la presentadora al director de 'TardeAR'. Después de su primer video, Kike Quintana reaccionó a los avisos del director pronunciando un contundente "nos tenemos que ir".

La presentadora de 'TardeAR' intentó recuperar las riendas de su programa, pero, para entonces, ya era demasiado tarde. "Hoy ha sido Fila Zero Zero, pero mañana más. Tengo que decir una cosa, hoy ha sido muy...", soltaba Ana Rosa Quintana, siendo interumpida por la dirección para irse a publicidad.