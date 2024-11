Desvelado el motivo que llevó a Juan del Val rechazar concursar en 'Supervivientes'

Embarcarte en un reality cambia tu vida por completo. Muchos se han arrepentido de tomar esta decisión, mientras que otros, en cambio, han aprovechado la oportunidad para ampliar su trayectoria televisiva. Juan del Val, por su parte, se ha mojado contando el por qué, finalmente, no aceptó la oferta de ser concursante de 'Supervivientes'.

El marido de Nuria Roca lo ha anunciado en 'El Hormiguero', en un jueves marcado por la polémica. David Broncano, el competidor directo de Pablo Motos, aprovechó para exponer las consecuencias de su rivalidad con el programa de las hormigas. El presentador de 'La Revuelta' confesó haberse quedado sin invitado, debido a las artimañas de su fuerte competidor.

Mientras tanto, en 'El Hormiguero' continuaban con su rutinaria tertulia, contando con colaboradores como Nuria Roca, Tamara Falcó o Juan del Val. Este último sorprendió a sus compañeros narrando cómo estuvo a punto de embarcarse en 'Supervivientes'.

| Atresmedia

Pablo Motos le preguntó a sus colaboradores si había un "no" que hubiera marcado su vida. "Yo tengo un 'no' muy curioso que me hubiera podido cambiar, estuve a punto de ir a 'Supervivientes' como concursante. Es más, yo quería ir, por diferentes motivos que ahora no vienen al caso", avanzaba el marido de Nuria Roca.

Una revelación que desató las risas del presentador de 'El Hormiguero', así como de los demás colaboradores. "Hice la entrevista, me explicaron el programa, cómo iba a ser todo y demás. Les debí gustar porque me fui a casa y me llamaron para hacerme una oferta económica", desvelaba Juan del Val.

Pero, esa aventura se torció tras algo que descubrió el colaborador de 'El Hormiguero', que provocó que rechazara la oferta. "La oferta no me pareció suficiente, me habían chivado cuál era la cantidad que debería cobrar y me dieron una inferior. Por lo que, con cierta chulería, les dije que 'si no llegas aquí, no me vuelvas a llamar', y efectivamente, no me volvieron a llamar", contaba el colaborador.

Sin embargo, Juan del Val no se arrepiente de haber tomado esta decisión. "Menos mal porque hubiera podido entrar a un lugar en el que mi vida, no sé si a mejor o peor, hubiera cambiado bastante. Evidentemente, fue un 'no' que me cambió para bien", zanjaba el colaborador de 'El Hormiguero'.