La delirante anécdota de una invitada de 'El Diario de Jorge' que deja sin palabras

Este viernes, 'El Diario de Jorge' cerró la semana con una emisión llena de momentos inesperados y mucho humor. El plató recibió a Ruth y Rosa, dos amigas que compartieron una etapa difícil en un centro de menores en Almería. Ruth, de 19 años y originaria de Granada, acudió al programa para intentar solucionar las diferencias que había surgido en su amistad con Rosa.

Desde su entrada, Ruth dejó claro que su relación con Jorge Javier Vázquez sería cercana y distendida. "¡Jorge, que me da!", exclamaba emocionada al ser recibida por el presentador. El presentador respondía con un inesperado cumplido: "¡Qué guapa eres! ¡Qué pelazo!", lo que provocó risas en la invitada, quien le contestó: "¡Jorge, que me vas a subir los colores!".

Ruth explicó que su motivo para estar en 'El Diario de Jorge' era pedirle que la ayudara a resolver el distanciamiento con Rosa, quien, según ella, "la dejaba tirada" y no quería compartir momentos juntas en redes sociales. "Cuenta cosas de mí, delante de la gente. Eso no me gusta", añadía la joven, visiblemente afectada.

| Mediaset

Jorge Javier Vázquez, siempre atento, no dudó en bromear sobre la situación, describiendo a Rosa como "un poco bocachancla". A lo que Ruth añadió en tono humorístico: "Un poco perrilla chivata, en términos granadinos".

Ambas amigas compartieron experiencias en un centro de menores y también fuera de él. Al salir, comenzaron a trabajar juntas, y Ruth recordó su primer empleo como repartidora de folletos. "¿Y la gente los recogía?", se preguntaba el presentador. Ruth, con una sonrisa cómplice, contestó que no, que los repartían en los buzones: "¿Pero no tirabais ninguno por ahí no? ¿Todos en los buzones, no?", insistía el presentador, ante lo que Ruth, tras un silencio lleno de risas, confesó tímidamente: "Bueno...".

"Vamos a ver te contrataron para eso", seguía insistiendo Jorge Javier Vázquez. "No me contrataron", confesó Ruth ante el silencio del entrevistador. "Bueno, pues te digo una cosa, si no te contrataron, demasiado repartiste. "¡Eso digo yo!", finalizó la entrevista en 'El Diario de Jorge'.