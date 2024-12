La decisión de Seyran que da un gran giro de 180º a 'Una nueva vida'

Antena 3 emite este domingo 15 de diciembre, a las 22h, un nuevo capítulo de 'Una nueva vida'. Esta superproducción es ganadora de 14 premios internacionales y ha conquistado a la audiencia en a más de 120 países. 'Una nueva vida', que está disponible por adelantado en atresplayer, está actualmente emitiendo su tercera temporada en Turquía.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Seyran confesó a Halis que las fotografías eran nuevas y que su marido salía a divertirse con otras mujeres por la noche. Halis, muy enfadado, pegó a Ferit delante de toda la familia. Ferit se fue muy dolido y se escondió con Pelin en una de sus casas.

Además, Ferit estaba muy cansado de su vida y decidió irse a Nueva York. Pelin intentó hacerle cambiar de idea, pero no lo consiguió, así que decidió contar a Seyran los planes de su marido para que hiciese algo. Kazim apareció en la mansión de los Korhan para llevarse a sus dos hijas. Durante la noche, Seyran recibió el mensaje de Pelin y se puso muy nerviosa y no podía dejar escapar a Ferit.

| Atresmedia

'Una nueva vida' se estrenó con gran éxito tras situarse como líder y lo más visto de la noche del domingo. Consiguió conquistar a cerca de 1,2 millones de seguidores de media, con un 11,8% y 2.778.000 espectadores únicos, y se impuso a todos sus competidores.

¿Qué pasará en el nuevo capítulo de 'Una nueva vida'?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Una nueva vida', Seyran besa a Ferit en el aeropuerto para que no se vaya, pero no sirve de nada. Halis se recupera en el hospital, pero no deja de pensar en su nieto, que de repente aparece. Halis se emociona mucho al verle y se disculpa por haberle pegado.

Seyran se alegra mucho al ver que Ferit no se ha ido, mientras que Pelin le espera a la salida del hospital. Sin embargo, este se olvida de ella y se va a la mansión con su familia. Pelin está destrozada y cree que es momento de rehacer su vida.

Ferit, al ver que Pelin no responde a sus llamadas, decide ir a buscarla, dejando tirada a Seyran en un restaurante. Seyran y Ferit tienen una fuerte discusión. Ella está tan triste y decepcionada que decide tomar una decisión que cambiará el futuro de ambos.