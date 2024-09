'Decidirá la audiencia': la Presidenta de RTVE da la cara ante PP y VOX por Broncano

Concepción Cascajosa ha defendido el fichaje de David Broncano en la comisión de control parlamentario de RTVE. La presidenta interina de RTVE ha acudido este jueves al Congreso de los Diputados donde, entre otros temas, ha hablado de 'La Revuelta'.

Recordamos que 'La Revuelta' ha sorprendido a todos con su potente debut, liderando por encima de 'El Hormiguero'. En franja de coincidencia, este miércoles 'La Revuelta' ha arrasado con un 20,5% y 2.659.000 ante 'El Hormiguero' de Pablo Motos, que se ha quedado en un 16,8% y 2.182.000 seguidores. Por lo tanto, el programa de La 1 ha ampliado su distancia a 3,7 puntos de share y 477.000 televidentes contra el de Antena 3.

"A mí a veces no me queda claro si tenemos que competir o no, porque claro si no competimos y fracasamos, mal. Si queremos competir, también mal", ha empezado Concepción Cascajosa su intervención en la comisión de control parlamentario de RTVE.

La presidenta ha tenido que responder a las críticas del PP y Vox. Estos partidos aseguran que David Broncano es "aparato de propaganda" y para "hacer competencia a un programa de una televisión privada que les molesta".

| RTVE

Sin embargo, Concepción Cascajosa ha negado estas afirmaciones, sosteniendo que "la mayor parte de los programas que han estado en esta franja son de humor". Tras recordar todos los formatos que se han emitido en el access prime time de La 1, ha recordado que la ficción '4 Estrellas', espacio al que ha sustituido 'La Revuelta', "era una comedia". De hecho, ha destacado que su coste es "superior"

"No es que lo quiera poner en valor para decir que 'soy muy lista', porque desde luego no lo soy. Simplemente para decir que es que yo he creído, desde hace mucho tiempo, y sin que nadie me dijera nada, que era muy importante que tuviéramos de referencia lo que estaba pasando con los nuevos consumos", añadía la presidenta interina de RTVE.

De este modo, explicaba que RTVE "ha querido contar con alguien que ya tenía un seguimiento en diferentes ámbitos" y que permitiera atraer a esos espectadores. Un público "que está ahí, pero que no está contabilizado". "A partir de ahí, decidirá la audiencia si esa apuesta es adecuada o no", ha destacado.

Finalmente, Concepción Cascajosa también ha contado una anécdota personal: "La persona que yo conozco, que su criterio televisivo me parece más importante es mi madre. Ayer la llamé y cometí el error de llamarla mientras estaba el programa de 'La Revuelta'. De pronto, me di cuenta qué estaba de fondo y poco menos que me colgó porque me dijo que estaba viendo el programa y que por qué la llamaba a esa hora. Mi madre tiene 75 años y me dijo que se lo estaba pasando muy bien, que era una apuesta distinta y se estaba riendo".

Concepción Cascajosa también ha hecho balance de los hitos logrados los últimos seis meses en la Corporación. Algunos como el relanzamiento de las oposiciones, los notables resultados de audiencias, la referencia informativa o el avance en igualdad de RTVE