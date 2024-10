David Bustamante deja sin palabras a Pablo Motos al revelar su desconocida habilidad

David Bustamante fue el encargado de cerrar la semana en 'El Hormiguero', con subida en audiencias hasta un 15,5%. El cantante cántabro acudió al plató para promocionar su nuevo álbum de estudio, "Inédito", y anunciar las primeras fechas de su próxima gira. Apenas se sentó junto a Pablo Motos, la conversación giró rápidamente hacia temas personales, específicamente sobre su relación con la bailarina rusa Yana Olina.

En el álbum, Bustamante ha incluido un tema titulado "La Siberiana", un guiño a su pareja: "Es en relación a mi chica, a la cual le debo la felicidad de mi día a día. Le mando un beso desde aquí", compartió, provocando aplausos en el público. Esto dio pie a una anécdota sobre la personalidad de Olina, que también sacó más de una risa en el plató de 'El Hormiguero'.

"Algo que me ha hecho gracia es que comentas que tu chica es muy cariñosa y tierna, a pesar de ser de Siberia. ¿No es un piropo un poco raro?", preguntó Pablo Motos. A lo que él mismo añadió: "Es como decir que, para ser Siberia, no tiene el carácter de Putin". David Bustamante, entre risas, aclaró la situación: "¿Sabes qué pasa? Cuando digo que mi novia es de Siberia, se piensan que estoy con Elsa de Frozen".

| Atresmedia

De este modo, Pablo Motos le preguntó si había aprendido algo de ruso en su relación. Sin pensarlo mucho, David Bustamante compartió cómo decir "te quiero" en ruso: "Ya tebya lyublyu". “Bueno, lo mismo te lo has inventado”, bromeó Pablo Motos, a lo que David Bustamante replicó: "Bueno, lo puedes mirar en Google Translate". "Lo he estado ensayando. Lo ensayo muchas veces para hablar con su familia, pero sólo me sé frases sueltas porque es muy complicado", explicó el cantante.

Pablo Motos, sorprendido con la pronunciación de David Bustamante, le pidió que repitiera la frase. El cantante lo hizo y además añadió alguna frase extra en ruso. Al final, el presentador quiso saber cómo se decía "lo siento" en ruso, pero David Bustamante confesó que no lo sabía, aunque sí cómo se decía "tranquilízate": "uspokoit'sya". "Eso es súper importante de saber", agregó el cantante, cerrando la divertida charla en 'El Hormiguero'.