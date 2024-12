David Broncano paraliza 'La Revuelta' por lo que llega a suceder con Antonio Resines

Cuando la noche parecía llegar a su fin tras la entrevista a Manuel Carrasco, 'La Revuelta' vivió un giro inesperado gracias a la aparición sorpresa de Antonio Resines. El actor irrumpió en el escenario con dos pistolas que lanzaban billetes, descolocando tanto al público como al propio David Broncano. El presentador de 'La Revuelta' no dudó en reprender a su colaborador por saltarse las normas del programa.

"El titular mañana va a ser Resines tira el dinero de Pedro Sánchez", bromeó David Broncano mientras el veterano actor dejaba claras sus intenciones. "Vengo a hacer una colaboración promocional", anunció Antonio Resines, desatando las risas en el plató.

El actor aprovechó su entrada triunfal para invitar a todos los presentes, excepto a David Broncano, a un evento muy especial. "Os voy a dar dinero a todos y os voy a invitar a todos. A David Broncano no, pero al resto sí, a un estreno en el cine Capitol que está aquí al lado. El de la película Un lío de millones que protagonizo yo", explicó, con un fajo de billetes falsos en la mano: "Diego, saca la pasta".

| RTVE

La escena no tardó en derivar en un divertido intercambio de comentarios entre el actor y el presentador. David Broncano, visiblemente sorprendido, interrumpió para aclarar las implicaciones de la acción: "Espera, perdón. Antes de nada, por aclarar los términos legales de esto que estás haciendo aquí, una vez más siendo el más sinvergüenza de España".

El presentador aprovechó para recordarle las reglas de 'La Revuelta': "Tú vienes aquí cobrando dinero del programa como colaborador, y ahora promocionas una película... Tú hoy no cobras", sentenció David Broncano mientras Resines intentaba justificarse. "No, pero he hablado con la dirección", insistió el actor, algo que el conductor del programa negó de manera rotunda.

"Sí cobro porque he hablado con la dirección", reiteraba Antonio Resines, pero David Broncano zanjó la discusión con una frase contundente: "La dirección soy yo". El divertido intercambio cerró con el actor defendiendo su postura: "Te lo he explicado pero no me escuchas: la colaboración promocional". A lo que David Broncano respondió rápidamente: "Eso es contradictorio, o colaboras o promocionas".