David Broncano negoció con Telecinco: la condición por la que no se cerró el contrato

La batalla por el liderazgo del access prime time se ha intensificado y uno de los protagonistas indiscutibles es David Broncano.'La Revuelta' ha conseguido convertirse en un auténtico fenómeno de audiencia, logrando superar a 'El Hormiguero' de Pablo Motos en cinco de siete enfrentamientos. Estos resultados no solo han catapultado a La 1, sino que también han dejado a Telecinco en una situación complicada.

Telecinco ha intentado sin éxito hacer frente a los gigantes de la televisión nocturna. 'Babylon Show' de Carlos Latre, concebido como la gran apuesta del canal, no logró atraer a la audiencia y fue cancelado. Además, ni los 'Última Hora' de 'Gran Hermano' con Laura Madrueño, ni las galas de Jorge Javier Vázquez, han conseguido revertir la tendencia negativa.

La peor noticia para Telecinco es que, según se ha revelado recientemente, podrían haber contado con David Broncano en su parrilla. Como ya ocurrió con otros grandes éxitos como 'El Hormiguero' o 'Pasapalabra', Mediaset dejó pasar la oportunidad. De hecho, el grupo ya intentó fichar a Broncano en 2019 para un late night en Cuatro, pero las negociaciones no prosperaron.

| RTVE

No obstante, según Rocco Steinhöusser en 'Ni que fuéramos', recientemente hubo otra oportunidad de oro para Mediaset. "Estuvieron negociando hace pocos meses y no llegaron a un acuerdo por una cosa que os voy a comentar. Se reunió David con los directivos de Telecinco y la única condición que puso es que su programa se siguiera haciendo en un teatro, en el mismo sitio en el que hacía 'La Resistencia', pero le dijeron que no, que eso se tenía que hacer en un plató", explicó.

David Broncano tenía claro que su show debía mantenerse en un teatro, un elemento que considera esencial para su estilo y formato. "Y David Broncano tenía muy claro que si no se hacía en un teatro no hacía el programa y no llegaron a un acuerdo. Lo más curioso de todo es que esta semana, Mediaset ha anunciado que Dani Martínez va a hacer un programa de entretenimiento para el prime time de Telecinco. ¿Y dónde lo va a hacer? ¡En un teatro!", añadía Rocco Steinhöusser.

De este modo, Telecinco dejó escapar a uno de los presentadores más en codiciados, tomando una decisión que, viendo las audiencias, se ha demostrado que fue completamente errónea.