David Bisbal es atendido por los médicos de 'El Hormiguero' por un grave accidente

David Bisbal volvió a brillar este martes en 'El Hormiguero', donde presentó su primer álbum de versiones navideñas: "Todo es posible en Navidad". Sin embargo, su entrada al plató no pasó desapercibida debido a un aparatoso apósito que cubría su ceja. Fue el propio Pablo Motos quien, intrigado, preguntó a David Bisbal qué le había ocurrido, desencadenando una curiosa anécdota que el cantante relató con detalle.

"El golpe que me he pegado en mi casa, que me he partido la ceja", confesó el almeriense entre risas, antes de agradecer al equipo médico del programa por la asistencia que recibió nada más llegar. "Menos mal que tu compañero sanitario me ha ayudado y me ha puesto dos puntitos ahí", comentó David Bisbal, visiblemente agradecido.

El cantante explicó que todo sucedió apenas una hora y media antes de acudir al programa: "Con los nervios, buscando la ropa, me he pegado un golpe con todo el borde de la puerta. Me he asustado porque me he tocado y tenía toda la mano llena de sangre". A pesar del susto y las heridas, en ningún momento consideró cancelar su cita con el popular espacio de Antena 3.

| Atresmedia

La noche tuvo también momentos de risas. Entre ellos, la entrega a David Bisbal de la exclusiva tarjeta Infinity, que lo convierte oficialmente en un invitado premium de 'El Hormiguero'. Este reconocimiento llegó tras numerosas apariciones en el programa, consolidando su estrecha relación con Pablo Motos y su equipo.

Por último, el artista no pudo evitar referirse a un reciente episodio viral que ha hecho reír a sus seguidores. "Sí, se me ha roto el pantalón...", admitió entre carcajadas del público, recordando el incidente durante uno de sus últimos conciertos en el que un paso de baile le jugó una mala pasada.

En audiencias, 'El Hormiguero' de Pablo Motos es segunda opción con un estupendo 16% y 2.094.000 seguidores.En franja de coincidencia, 'La Revuelta' subió a 2.353.000 fieles y el 17,4% de cuota, mientras 'El Hormiguero' bajó a 1.980.000 espectadores y un 14,6%.